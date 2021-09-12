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旅日柔道好手連珍羚 入住台南防疫旅館收暖禮

中央社 / 台南12日電
旅日女子柔道好手連珍羚返回台灣備戰全國運動會。 圖／翻攝自連珍羚臉書
旅日女子柔道好手連珍羚返回台灣備戰全國運動會。 圖／翻攝自連珍羚臉書

旅日女子柔道好手連珍羚返回台灣備戰全國運動會，入住台南市防疫旅館，市府準備小禮品與特色美食餐點，希望她有機會多來台南走走，連珍羚也在個人社群網站發文致謝。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧今天表示，台南有各式美食小吃，這次連珍羚回台入住台南防疫旅館，市府為盡地主之誼，除市長黃偉哲準備的小禮品外，觀光旅遊局特地準備綠豆湯、克林台包、蝦仁肉丸及莉莉水果店水果拼盤、阿霞飯店特製餐盒及告白爆米花等台南在地美食及零食甜點。

郭貞慧說，過去她曾任台南市台日友好交流協會理事長，知道在日本吃不到「粉角」，此次特別請店家在綠豆湯中加入粉角，讓連珍羚品嚐台南不一樣的甜湯品，總統府也請觀光旅遊局代表總統蔡英文準備早餐慰問連珍羚，觀旅局挑選阿松割包、阿堂鹹粥、吐司吐司早餐專賣店等知名排隊美食。

郭貞慧表示，台南有美食小吃、特色伴手禮，還有深具豐富精采觀光旅遊景點，是好吃好玩又充滿人情味的地方，歡迎連珍羚有機會多到台南走走，安排觀光旅遊行程，感受有溫度的台南。

台南市政府指出，連珍羚在2014年成為台灣柔壇首名旅日職業選手；2015年成為台灣柔道史上的第1面國際柔道大獎賽金牌得主；2016年里約奧運會女子57公斤級柔道比賽獲第5名；2017年進軍巴庫柔道大滿貫賽，成為台灣首名在大滿貫系列賽事中獲得金牌的選手，預祝她此次回台參加全國運動會能有好成績。

柔道 連珍羚

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