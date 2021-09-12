嘉市鐵路高架化車輛基地徵收 地主爭取提高價格

鐵道局協議徵收嘉義市區鐵路高架化所需位於水上鄉的車輛基地用地，地主認為徵收價1坪僅新台幣1萬6000元太低，今天決議成立自救會，以集體力量與鐵道局談判，拒絕個別協商。

對此，鐵道局北部工程處工務段長楊朝景表示，地主意見將會轉知土地徵收負責單位，繼續協商。

交通部鐵道局指出，嘉義市鐵路高架化工程，預計民國114年底通車啟用，將以協議價購方式徵收嘉義縣水上鄉粗溪村一帶22公頃土地，建置車輛基地。

車輛基地預定地的地主，共有132人，7成地主今天上午在水上鄉水頭村活動中心開會，針對土地徵收價格交換意見。

黃姓地主說，他世居粗溪村，如今不僅土地將被徵收，房子也將被徵收，他被迫要搬家；但鐵道局訂出1坪1萬6000元的土地徵收價格實在太少，難以再自建或購買房子，且徵收價格低於市場價。

王姓地主表示，他們達成初步協議，將成立自救會，以集體力量與鐵道局談判，拒絕個別協商。

鐵道局日前曾函文地主指出，協議價購的價格是委託專業不動產估價師，本於客觀、獨立作業方式，依據不動產估價技術規則的法令規定辦理鑑價。

函文表示，估價師查價過程是蒐集內政部不動產交易實價查詢服務網近1年內水上鄉粗溪村一帶土地成交價格，並考量地形、臨路、周邊環境等因素，再經綜合評估出符合市場正常交易價格。

鐵道局指出，嘉義市鐵路高架化工程全長約10.9公里，高架段約7.9公里，將設置2處高架車站（嘉義站、嘉北站）及1座平車站（北回歸線站），將徵收22公頃土地建置車輛基地，總經費238.98億元。