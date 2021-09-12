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秋節南市三聖慈善會捐逾百萬 下營及官田210戶受惠

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
秋節將至，台南市三聖慈善會關致贈105萬元給下營及官田區共210戶互助關懷戶。圖／官田區公所提供
秋節將至，台南市三聖慈善會關致贈105萬元給下營及官田區共210戶互助關懷戶。圖／官田區公所提供

秋節將至，台南市三聖慈善會關致贈105萬元給下營及官田區共210戶互助關懷戶，每戶5000元，也籲請各界伸出援手，關心周遭弱勢鄉親。

南市三聖慈善會在官田、下營區公所協助，辦理上述慈善活動，下營區共致贈100戶每戶5000元慰問金，共發送50萬元；三聖慈善會副執行長郭奇坤致贈每戶3顆自家文旦共300顆。官田區共110戶每戶5000元慰問金，共發送55萬元；力漢建設公司也贊助15萬元；郭奇坤致贈每戶3顆自家文旦共計330顆。

三聖慈善會理事長郭清漢說，慈善會從2018年開始與各地區區公所，在中秋節前夕合作辦理致贈互助關懷戶慰問金慈善活動，這次活動感謝下營區長李宗翰、官田區長陳仁偉及公所社會課人員協助及台南市議員沈震東、官田國中校長敬世龍校長關懷弱勢者，歡迎慈善人士能一起加入慈善活動。

秋節將至，台南市三聖慈善會關致贈105萬元給下營及官田區共210戶互助關懷戶。圖／官田區公所提供
秋節將至，台南市三聖慈善會關致贈105萬元給下營及官田區共210戶互助關懷戶。圖／官田區公所提供

文旦 中秋節

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