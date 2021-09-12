秋節南市三聖慈善會捐逾百萬 下營及官田210戶受惠

秋節將至，台南市三聖慈善會關致贈105萬元給下營及官田區共210戶互助關懷戶，每戶5000元，也籲請各界伸出援手，關心周遭弱勢鄉親。

南市三聖慈善會在官田、下營區公所協助，辦理上述慈善活動，下營區共致贈100戶每戶5000元慰問金，共發送50萬元；三聖慈善會副執行長郭奇坤致贈每戶3顆自家文旦共300顆。官田區共110戶每戶5000元慰問金，共發送55萬元；力漢建設公司也贊助15萬元；郭奇坤致贈每戶3顆自家文旦共計330顆。