發展斗南新都心 雲縣活化舊車站、倉庫群打造全齡場域

雲林縣政府投入2億推動璀璨斗南之心新建工程，將斗南火車站周邊包括車站南向廣場及倉庫群、舊台汽車站等11處，改頭換面成全齡化公共場域，所有硬體設施歷經2年施工，今年4月完工。縣長張麗善說，目前舊台汽車站已委由中正大學經營青銀共生基地，倉庫群則率先成立山線首座的斗南社福中心，並打造適合親子、青少年活動及社工喘息的舒活空間。

張麗善指出，此次工程重點在於活化斗南鎮的既有空間，並串接鐵路交通形成生活網圈，其中塵封許久的7至11號倉庫群，首當其衝的廣場身為門面，不該只是冷冰冰的空地，因此透過鋪面設計整建，改為開放式全民活動休憩廣場，連帶改造7、8號倉庫，後由斗南鎮公所接管，提供地方青年一處創業空間。

另9、10、11號倉庫則交由縣府社會處規畫管理，社會處長林文志表示，這3處空間將分別作為親子館、斗南社會福利服務中心及青少年基地，館內硬體設施有親子遊具、練舞室、練團室、圖書閱覽室及互動室等，軟體部分則提供近便性的家庭及福利諮詢，並不定期舉辦系列活動。

張麗善說，館內設計小巧思，還把對外窗打造成透明玻璃，館內可清楚看見火車動態，未來再透過台鐵五分車，可從斗南串聯到虎尾糖廠，結合虎尾區街道串聯系統，結合斗南、虎尾兩鎮形成城鎮之心，帶動雲林新型態觀光發展。

城鄉發展處長林長造表示，舊台汽車站因是文化資產的歷史建築，也是全台僅存四分之一圓車站，整建時保留外牆小口磚、木窗、窗花、一樓候車欄杆，並針對結構補強，盡力保存建築原貌。