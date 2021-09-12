嘉市舊「遊民收容所」月底前驗收 未來用途曝光

嘉義市舊「遊民收容所」從日治時期煉瓦會社工場，戰後變遊民收容所，無人使用閒置約17年，有大量廢棄物、樹根穿入建物等殘破，市府3年前以「重現木都再造歷史現場計畫」獲核定2400萬經費整修，預計本月底前完成驗收，將改為青年活動的推廣場域，辦講座、工作坊等。

位於友忠路294號的遊民收容所，距離嘉樂福夜市很近，屬熱鬧區域，共1層樓分為東棟、西棟，還有穿廊，不過空間僅約18坪，市府除了將兩棟翻新、另設大樹廣場。

文化局指出，根據記載，遊民收容所的建築為1樓磚木造屋，於1943年間興建，曾為日治時期台灣煉瓦株式會社嘉義工場的房舍，是辦公廳舍，因紅磚需求大吸引許多人來謀生、聚居，從「磚磘里」里名可窺知一二；戰後由省政府接收，當作遊民收容所，之後交給陸軍裝甲司令部管理，後來改為縣府警方主管。

文化局表示，資料顯示1996年最後1名遊民遷入，2003年從嘉縣府移給市府時，用途為非主管宿舍，有2名員警入住，但不久後持續閒置，導致內有廢棄物、窗戶破損、雜草叢生、樹根穿入屋內等，據了解，早年收容的遊民大多為有精神方面疾病、意識不清，只集中安置，沒廁所，就地大小便，環境相當不佳。