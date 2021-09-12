璨樹颱風漸遠颺 南市調配453台移動式抽水機續監控

璨樹颱風下午將通過東北部海域漸遠台灣，南市受後續引入西南風影響降雨機率增加，水利局說，已遵照市長黃偉哲指示，持續監控颱風動態並掌握水情資訊，同時針對易淹水地區調撥453台移動式抽水機，不因颱風遠颺而掉以輕心。

水利局表示，預報顯示南市持續受西南風影響，至明(13)日中午以前，平地至山區皆有明顯雨勢機會，須留意局部大雨，下午以後降雨強度減弱且空檔增多，雨勢較為緩和，明深夜至下周二(14日)清晨，沿海平地區域雨勢會再增加。為確切掌握水情及時應變，水利局指派同仁進駐水情中心，持續守視水情資訊並機動待命應付突發狀況。

水利局說，除持續守視水情，各項防汛巡查作業及整備工作皆已完成，同時針對易淹水地區預布453台移動式抽水機，各區公所及水利局也備妥約23萬砂包、2,468片防水擋板，如民眾有需求，可向公所申請領用，另為增加滯洪池蓄洪空間，水利局同步通知各滯洪池管理單位持續預洩降作業，以確保設施滯洪功能正常發揮。

水利局表示，近日山區仍有明顯雨勢，如需前往山區，請留意崩塌、落石、土石流及道路中斷等災害，市民朋友可以多利用「臺南水情即時通APP」、台南市政府官方Line群組或中央氣象局官方網站，即時掌握降雨及交通資訊。