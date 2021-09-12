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立委盼嘉市紅瓦里與水上鄉解決排水 鄉長另提這方式
嘉義市西區紅瓦里、嘉縣水上鄉鴿溪寮排水問題，隨璨樹颱風來襲再浮檯面，立委蔡易餘指出，紅瓦里將水抽至鴿溪寮的溝，導致還沒消化雨量又排入，間接造成淹水；市府工務處指出，前年協調後放1台大抽水機，協助將南靖排水抽至台一線側溝，但南靖水系通過鐵路的箱涵過窄，須解決。
蔡易餘說，2018年8月23日「823水災」起水上鄉鴿溪寮的淹水，都出於嘉市紅瓦里沒有對外排水，只能將水抽至水上鄉，但鴿溪寮的溝承載嘉縣的雨量已經很大，水還沒排出就又進來，間接造成鴿溪寮每次淹水的問題，盼市長黃敏惠一起解決改善排水設施，讓兩縣市不再淹水。
市府工務處表示，紅瓦里現有2台抽水機，大雨時將水抽出排到農田溝渠、進入南靖排水，2019年與水上鄉公所有共識，市府調派移動式抽水機擺北回歸線太陽館，遇大雨需分流時，再抽取南靖排水，排到台一線側溝，縣、市府已共同合作改善。
工務處指出，紅瓦里在鴿溪寮上游，同屬南靖水系，區域積淹問題，須整體治理南靖排水，目前發現南靖排水經過水上鄉台鐵的鐵軌下方，箱涵過於狹窄，可先進行改善。
水上鄉長劉敬祥認為，若單純改善紅瓦里到鴿溪寮的水路，南靖大排到了鐵路時箱涵窄小，更容易淹水，應該要把紅瓦里的雨水，引流到另一邊嘉市湖子內與嘉縣水上鄉民生社區的「在來排水」，就可以迅速排至八掌溪，才是明確做法、解決長期問題。
工務處認為，若將紅瓦里引流往在來排水，會變「越區排水」，要再向中央主管機關溝通、協調，之後恐得做風險評估、開說明會等。
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