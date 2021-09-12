台南推動修剪路樹要有執照 4年培訓近400人

台南市區裡偶而會見到路樹被修剪得光禿禿、而遭到護樹民眾檢舉，台南市政府表示，修剪過頭多數都是民間自行修剪，目前市府持續推動修剪證照，4年來已培訓383位合格樹木修剪人員，只要是市府的路樹修剪工程，會要求修剪人員持有證照，未來也將推往民間，大家共同護樹。

台南市近期發生路樹被修剪過頭的情況，經查大多都是學校周邊的路樹，由學校修剪，工務局表示，學校周邊的路樹較容易有權責的問題，特別是在風雨過後，一旦發生路樹傾倒或斷枝，都會由工務局緊急前往處理，有的學校就會不願意平日維護，認為是市府的權責，但實際上仍需釐清，像是最近成大附近勝利路上的路樹就有權責歸屬的爭議，目前工務局仍與成大釐清中。

工務局表示，其實要釐清路樹權責並不難，通常道路開闢時，會依照都市計畫界定的市有土地來畫設道路，並在道路的邊界設置側溝，因此側溝內的路樹權屬於市府，側溝外則屬於機關及學校等。

市府工務局表示，市政府為貫徹護樹政策，106年重新修訂「台南市樹木修剪施工要領」，並開始辦理加強版的教育訓練，增加術科測驗，經監評委員評定及格，方可取得市府核發樹木修剪證書，自106年起開始辦理樹木修剪人員認證考試，4年已培訓了383位合格樹木修剪人員。

市府最近就委託台南市景觀工程公會舉辦今年度的景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試，為期兩天，課程包括「樹木修剪之職業安全衛生管理」、「景觀樹木修剪作業SOP技術規則」、「景觀樹木修剪判定與工具操作」、「景觀樹木修剪判定與實作示範」、「樹木修剪技術實作練習」。