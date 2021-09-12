快訊

台大癌醫全院千人周周做PCR 主動找到1名美食街員工確診

幼兒園群聚再增2人 指揮中心：原已匡列對社區影響不大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南推動修剪路樹要有執照 4年培訓近400人

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府工務局最近委託台南市景觀工程公會舉辦今年度的景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試。圖／工務局提供
台南市政府工務局最近委託台南市景觀工程公會舉辦今年度的景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試。圖／工務局提供

台南市區裡偶而會見到路樹被修剪得光禿禿、而遭到護樹民眾檢舉，台南市政府表示，修剪過頭多數都是民間自行修剪，目前市府持續推動修剪證照，4年來已培訓383位合格樹木修剪人員，只要是市府的路樹修剪工程，會要求修剪人員持有證照，未來也將推往民間，大家共同護樹。

台南市近期發生路樹被修剪過頭的情況，經查大多都是學校周邊的路樹，由學校修剪，工務局表示，學校周邊的路樹較容易有權責的問題，特別是在風雨過後，一旦發生路樹傾倒或斷枝，都會由工務局緊急前往處理，有的學校就會不願意平日維護，認為是市府的權責，但實際上仍需釐清，像是最近成大附近勝利路上的路樹就有權責歸屬的爭議，目前工務局仍與成大釐清中。

工務局表示，其實要釐清路樹權責並不難，通常道路開闢時，會依照都市計畫界定的市有土地來畫設道路，並在道路的邊界設置側溝，因此側溝內的路樹權屬於市府，側溝外則屬於機關及學校等。

市府工務局表示，市政府為貫徹護樹政策，106年重新修訂「台南市樹木修剪施工要領」，並開始辦理加強版的教育訓練，增加術科測驗，經監評委員評定及格，方可取得市府核發樹木修剪證書，自106年起開始辦理樹木修剪人員認證考試，4年已培訓了383位合格樹木修剪人員。

市府最近就委託台南市景觀工程公會舉辦今年度的景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試，為期兩天，課程包括「樹木修剪之職業安全衛生管理」、「景觀樹木修剪作業SOP技術規則」、「景觀樹木修剪判定與工具操作」、「景觀樹木修剪判定與實作示範」、「樹木修剪技術實作練習」。

授課講師邀請全國技能競賽裁判長及技術顧問陳春木、勞動部全國技能競賽造園景觀職類副裁判長李碧峰及20多位監評委員擔任術科評審委員。學員都認為課程相當嚴格但很實用，有些人雖然都有多年的修剪經驗，但仍覺得要考到證照並不容易，很多細節要注意。

台南市政府工務局最近委託台南市景觀工程公會舉辦今年度的景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試。圖／工務局提供
台南市政府工務局最近委託台南市景觀工程公會舉辦今年度的景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試。圖／工務局提供
台南市政府工務局最近委託台南市景觀工程公會舉辦今年度的景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試。圖／工務局提供
台南市政府工務局最近委託台南市景觀工程公會舉辦今年度的景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試。圖／工務局提供

路樹 護樹 裁判

延伸閱讀

風強樹倒宜蘭縣停收垃圾 部分鄉鎮市明天上午加班清運

璨樹颱風來襲 花蓮部分路樹倒塌阻路

璨樹來襲 北市已43件零星災情 預估下午2至5點風雨最大

颱風璨樹影響減緩 中橫解除封路、縣道193路樹倒塌

相關新聞

嘉市舊「遊民收容所」月底前驗收 未來用途曝光

嘉義市舊「遊民收容所」從日治時期煉瓦會社工場，戰後變遊民收容所，無人使用閒置約17年，有大量廢棄物、樹根穿入建物等殘破，...

璨樹颱風漸遠颺 南市調配453台移動式抽水機續監控

璨樹颱風下午將通過東北部海域漸遠台灣，南市受後續引入西南風影響降雨機率增加，水利局說，已遵照市長黃偉哲指示，持續監控颱風...

立委盼嘉市紅瓦里與水上鄉解決排水 鄉長另提這方式

嘉義市西區紅瓦里、嘉縣水上鄉鴿溪寮排水問題，隨璨樹颱風來襲再浮檯面，立委蔡易餘指出，紅瓦里將水抽至鴿溪寮的溝，導致還沒消...

台南推動修剪路樹要有執照 4年培訓近400人

台南市區裡偶而會見到路樹被修剪得光禿禿、而遭到護樹民眾檢舉，台南市政府表示，修剪過頭多數都是民間自行修剪，目前市府持續推...

嘉市上午無風雨出太陽 市府設抽水機達16台

璨樹颱風來襲，嘉義市今天上午陰天，太陽甚至從烏雲之間露臉，暫無明顯風雨，市長黃敏惠主持災害應變中心一級開設會議，指出依預...

先說了就別再犯！中秋連假麻豆警將加強取締酒駕

中秋連假接近，各地預估將有大批返鄉人潮，台南市麻豆警分局除連假調派警力疏導交通，也將加強取締酒駕，呼籲用路人切勿酒後上路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。