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嘉市上午無風雨出太陽 市府設抽水機達16台

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左二）今上午主持災害應變中心一級開設會議。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二）今上午主持災害應變中心一級開設會議。記者林伯驊／攝影

璨樹颱風來襲，嘉義市今天上午陰天，太陽甚至從烏雲之間露臉，暫無明顯風雨，市長黃敏惠主持災害應變中心一級開設會議，指出依預測，中午過後外圍環流會逐漸影響嘉市，未達淹水警戒，仍要強化地下道、低窪地區等警戒；工務處強調，原已布設14台抽水機，昨又增2台放信義路。

根據雲林科大水土資源及防災科技研究中心分析，中午過後颱風外圍環流會逐漸影響嘉市，24小時降雨量小於80毫米、最大陣風5到6級，未達淹水警戒，建議易淹水地區要做好防範。

工務處指出，18台大型移動式抽水機，近日已在莊敬橋、紅瓦里重慶六街、中山高嘉義交流道、吳鳳南路166巷等布設14台，昨天又在西區信義路、接近番仔溝公園，再放2台，目前仍有2台大型、5台小型移動抽水機待命。

其他局處部分，社會處表示收容所共計53個，可收容7萬7975人，也已撥付東、西區公所各100萬災害準備金，另，蘭潭水位74.57公尺、仁義潭104.12，都只差不到1公尺就滿水位，自來水公司持續監控警戒。

由於8月初大雨，興業西路地下道的排水機組遭到雷擊，導致淹水多個小時，市府也已於該次事件後，將市區5個地下道都裝設「突波吸收器」，受雷擊瞬間電壓強會燒毀，保護排水機組。

嘉市今上午陰天，一度下雨但不大、還可見太陽，天氣悶熱；嘉市災害應變中心昨上午為線上一級開設，今上午9點半實體一級開設，黃敏惠主持第1次會議，強調嘉市仍為陸上警戒區域，各局處單位務必加強應變，注意低窪地區保全戶疏散撤離，加強災情的監控，更要強化地下道、低窪地區警界，讓民眾不要強行通過警戒線。

璨樹颱風襲台，嘉義市今天上午陰天，但太陽不時露臉，沒有明顯風雨。記者林伯驊／攝影
璨樹颱風襲台，嘉義市今天上午陰天，但太陽不時露臉，沒有明顯風雨。記者林伯驊／攝影
璨樹颱風襲台，依預測嘉義市中午過後才有風雨，但應未達淹水警戒。記者林伯驊／攝影
璨樹颱風襲台，依預測嘉義市中午過後才有風雨，但應未達淹水警戒。記者林伯驊／攝影
嘉市災害應變中心今上午9點半實體一級開設。記者林伯驊／攝影
嘉市災害應變中心今上午9點半實體一級開設。記者林伯驊／攝影

淹水 璨樹颱風 台大

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