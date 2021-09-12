聽新聞
test
0:00 / 0:00
先說了就別再犯！中秋連假麻豆警將加強取締酒駕
中秋連假接近，各地預估將有大批返鄉人潮，台南市麻豆警分局除連假調派警力疏導交通，也將加強取締酒駕，呼籲用路人切勿酒後上路，避免憾事發生。
麻豆警分局長許敏能表示，18日起連續4天中秋節連假，評估車潮尖峰時段在9月17日下午，為維持交通順暢不打結，麻豆警分局針對重要交通樞紐麻豆交流道、麻豆圓環五岔路口加派警力執行疏導工作。而連假期間針對轄內知名觀光旅遊景點，如烏山頭水庫風景區、總爺藝文中心、麻豆代天府、下營上帝廟、六甲赤山龍湖巖、官田葫蘆埤自然風景區、西拉雅官田遊客中心及傳統市場採購人、車潮落實車輛管制；
「千萬別酒駕！」麻豆警方說，中秋佳節民眾餐敘活動增加，飲酒機率提升，與家人朋友餐敘，飲酒後應多利用代駕、搭程計程車等方式，勿酒後駕車，連假期間將加強攔查酒駕勤務。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言