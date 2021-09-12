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先說了就別再犯！中秋連假麻豆警將加強取締酒駕

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
中秋連假台南麻豆警將加強取締酒駕，呼籲用路人切勿酒後上路。圖／警方提供
中秋連假台南麻豆警將加強取締酒駕，呼籲用路人切勿酒後上路。圖／警方提供

中秋連假接近，各地預估將有大批返鄉人潮，台南市麻豆警分局除連假調派警力疏導交通，也將加強取締酒駕，呼籲用路人切勿酒後上路，避免憾事發生。

麻豆警分局長許敏能表示，18日起連續4天中秋節連假，評估車潮尖峰時段在9月17日下午，為維持交通順暢不打結，麻豆警分局針對重要交通樞紐麻豆交流道、麻豆圓環五岔路口加派警力執行疏導工作。而連假期間針對轄內知名觀光旅遊景點，如烏山頭水庫風景區、總爺藝文中心、麻豆代天府、下營上帝廟、六甲赤山龍湖巖、官田葫蘆埤自然風景區、西拉雅官田遊客中心及傳統市場採購人、車潮落實車輛管制；

「千萬別酒駕！」麻豆警方說，中秋佳節民眾餐敘活動增加，飲酒機率提升，與家人朋友餐敘，飲酒後應多利用代駕、搭程計程車等方式，勿酒後駕車，連假期間將加強攔查酒駕勤務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連假 中秋節 酒駕

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