市再通過2處農村再生社區 累計快破百

台南市政府農業局推動農委會農村再生計畫，佳里區安西社區及玉井區竹圍社區近日獲評審通過，累計南市已通過農村再生計畫社區達97處，農業局說，將持續輔導通過社區依計畫願景實際執行。

安西社區位於佳里區西部，面積約152公頃，農業局長李建裕表示，社區主要農產以稻作、胡蘿蔔、牛蒡、蘆筍為主。因社區東邊南北向以五分車舊鐵道為界，中部東西向為南32線區道，社區期望以「單車漫遊綠生活，可食地景享慢活」為發展願景，未來將逐步落實綠色軸線景觀道路規劃、特色景點環境綠美化及建置社區導覽系統，以帶動社區產業發展。

竹圍社區位於玉井區東北方，以竹圍里為社區範圍，面積約375公頃，涵蓋部分玉井都市計畫區，鄰接楠西區，境內有台3線省道貫穿，對外可連結曾文水庫、梅嶺、龜丹溫泉等觀光景點。社區農產品以芒果、芭樂、火龍果及木瓜為大宗，保留曾受噍吧哖戰火摧殘江家古厝，目前五落的合院式格局仍保留完整，

此外，社區境內虎頭山休閒園區是噍吧哖事件古戰場，山頂有座抗日烈士余清芳紀念碑。社區以「竹圍古厝古戰道，竹筍芒果人稱道」為發展願景，期望結合社區產業、江家古厝巡禮及虎頭山古戰道尋根遊，發展古厝古戰道深度之旅。