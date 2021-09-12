快訊

台美斷交42年新進展 美國考慮更名台灣代表處

市再通過2處農村再生社區 累計快破百

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局推動農委會農村再生計畫，佳里區安西社區及玉井區竹圍社區近日獲得評審通過，圖為竹圍社區江家古厝現況。圖／台南市政府農業局提供
台南市政府農業局推動農委會農村再生計畫，佳里區安西社區及玉井區竹圍社區近日獲得評審通過，圖為竹圍社區江家古厝現況。圖／台南市政府農業局提供

台南市政府農業局推動農委會農村再生計畫，佳里區安西社區及玉井區竹圍社區近日獲評審通過，累計南市已通過農村再生計畫社區達97處，農業局說，將持續輔導通過社區依計畫願景實際執行。

安西社區位於佳里區西部，面積約152公頃，農業局長李建裕表示，社區主要農產以稻作、胡蘿蔔、牛蒡、蘆筍為主。因社區東邊南北向以五分車舊鐵道為界，中部東西向為南32線區道，社區期望以「單車漫遊綠生活，可食地景享慢活」為發展願景，未來將逐步落實綠色軸線景觀道路規劃、特色景點環境綠美化及建置社區導覽系統，以帶動社區產業發展。

竹圍社區位於玉井區東北方，以竹圍里為社區範圍，面積約375公頃，涵蓋部分玉井都市計畫區，鄰接楠西區，境內有台3線省道貫穿，對外可連結曾文水庫、梅嶺、龜丹溫泉等觀光景點。社區農產品以芒果、芭樂、火龍果及木瓜為大宗，保留曾受噍吧哖戰火摧殘江家古厝，目前五落的合院式格局仍保留完整，

此外，社區境內虎頭山休閒園區是噍吧哖事件古戰場，山頂有座抗日烈士余清芳紀念碑。社區以「竹圍古厝古戰道，竹筍芒果人稱道」為發展願景，期望結合社區產業、江家古厝巡禮及虎頭山古戰道尋根遊，發展古厝古戰道深度之旅。

台南市長黃偉哲說，期盼社區通過農村再生計畫後，帶動更多社區參與農村再生計畫，凝聚社區力量，讓在地產業及文化傳承及發展。

台南市政府農業局推動農委會農村再生計畫，佳里區安西社區及玉井區竹圍社區近日獲得評審通過，圖為佳里區安西社區漁民養殖鯽魚情形。圖／台南市政府農業局提供
台南市政府農業局推動農委會農村再生計畫，佳里區安西社區及玉井區竹圍社區近日獲得評審通過，圖為佳里區安西社區漁民養殖鯽魚情形。圖／台南市政府農業局提供

農村再生 願景 芒果

延伸閱讀

璨樹撲東北角恐有落石 瑞芳快樂山社區預防性撤離96人

陸福建莆田爆發疫情！現24例陽性 初判為Delta變異株

金門榮服處號召志工做「菜粿」贈送獨居長者過中秋

員林三大社住宅地點曝光 壓迫停車空間

相關新聞

市再通過2處農村再生社區 累計快破百

台南市政府農業局推動農委會農村再生計畫，佳里區安西社區及玉井區竹圍社區近日獲評審通過，累計南市已通過農村再生計畫社區達9...

中秋返鄉客 台南免費快篩防破口

中秋連假將至，台南市預估有2萬4千人的返鄉人潮，為避免出現防疫破口，市府將提供家用快篩試劑免費索取，9月17日至20日從...

富太太人生變故 投入導覽獲新生

雲林縣李姓婦人的丈夫在越南投資養殖漁業和船運貿易，原本事業發展成功，不料10年前她回國照顧生病的公公，自己卻檢出罹癌，接...

停車場變更建地 嘉市里長陳情反對

嘉義市政府日前辦理變更嘉義市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，有意將博東路旁第5停車場用地變更為建地，太平里長施欣成等人...

解決違停亂象 台南15日起大執法

台南市區交通亂象叢生，不少駕駛人為圖方便並排停車，或為省停車費違停在停車格旁，甚至在公車站牌周邊違停，影響公車停靠，曾有...

推廣焚化底渣去化 台南獲評優等

台南市政府推廣使用再生粒料，並要求環評開發案業者都要承諾使用焚化再生粒料，去年焚化底渣去化率達99.5%，獲環保署全國垃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。