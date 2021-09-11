太歲頭上動土！載營建廢棄物非法棄置遭罰

嘉義縣環保局稽查人員9日在縣治特區附近巡查，發現某營建工地有人開卡車載運廢棄物，追查發現營建工程與清除機構未訂契約，未依法申報廢棄物流向聯單，蔡姓清除業者將營建廢棄物棄置中埔鄉非法私設廢棄物貯存場，環保局今天依廢清法裁罰2萬4千元。

縣府近年推動多項重大建設，吸引人口進駐縣治特區，帶動建案蓬勃發展，大量營建廢棄物未依法處理，非法棄置，環保局稽查人員9日在縣治特區，查獲40歲蔡姓清除業者開卡車，載運某營建工地大量廢棄物。

稽查人員10日運用GPS行車軌跡紀錄，追查發現車輛在中埔鄉附近停靠數日，該區域無合法廢棄物處理廠，研判有違法轉運廢棄物情形，但廠區阻止稽查人員進入，找中埔警分局員警到場協助，查獲900坪違法私設廢棄物貯存場，其中300坪堆置大量營建廢棄物，現場工人操作機具，進行廢棄物篩分作業，貯存場非法，未依廢清法回收進入合法處置場，環保局蒐證後依廢棄物清理法處罰。