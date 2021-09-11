1日陸戰隊終身陸戰隊 退役弟兄台南修屋助同袍度難關

海軍陸戰隊葉姓上兵位於台南市南區灣裡的住處，8月間因大雨致屋頂塌陷，海軍陸戰隊熱血工程組、雲嘉南聯盟今動員60多名退休弟兄幫忙修屋，除了屋頂換上鐵皮，屋內牆壁釘板裝潢，浴室也整修，社會局也將贈送熱水器、生活用品。市長黃偉哲到現場頒發感謝狀，認為是「一日陸戰隊，終身陸戰隊」的精神展現。

海軍陸戰隊後輩少校、安南區鹿耳社區理事長蔡登進表示，葉姓上兵的住處為紅瓦磚造平房，至少有6、70年，屋頂梁柱遭白蟻侵襲已腐朽，8月初豪大雨，造成房子屋頂嚴重塌陷，家人無處居住，只能睡在屋簷下，部隊獲知後結合市府、陸戰隊熱血工程組、陸戰隊雲嘉南聯盟，發起整修行動，預計3天完成。

海軍陸戰隊指揮官王瑞麟也前往關心，並向這些已退役的弟兄表達謝意。市長黃偉哲與社會局長陳榮枝也在下午前往關心，除頒發感謝狀給陸戰隊、熱血工程組、雲嘉南聯盟，也指示社會局從旁協助。

陸戰隊熱血工程組人員表示，房子已經很老舊，這次整修費用約要40多萬元，大家的出錢出力，能為陸戰弟兄修屋是快樂的事。

社會局表示，68歲的阿珠阿嬤是南區弱勢邊緣戶，同住之兒去年過世，媳婦離婚後並未同住，阿嬤為扶養兩名孫女，在廢五金行擔任雜工，長孫女患癲癇症未就業，次孫女為協助分擔家計，現於林園海陸軍種服志願職士兵役。