靈龍舞蹈團把愛帶進校園 「牽．不牽手-Distant」

享譽國內外的靈龍舞蹈團，10月23、24日將在台南市立文化中演出今年創作「牽．不牽手-Distant」，今天先在德高國小演出，希望讓小朋友藉由與表演藝術工作者的近距離互動，透過生活化的舞蹈表演及欣賞，啟發內心更深層的思考。

德高國小校長劉裕承表示，靈龍舞蹈團展現「傳統與現代」兼備的演出風格，每年定期發表優質作品巡演國內各地，已有500多場次的演出紀錄，也有17次、100多場次的國外巡演經驗。

經台南市客家文化協會榮譽理事長溫彩棠引薦，靈龍舞蹈團演出前，特別到以生態及人文素養為教育發展主軸的東區德高國小演出。溫彩棠也藉由唐朝黃巢之亂為時代背影，分享「一個客家偉大的媽媽」故事，結合中外3個習俗，讓孩子懂得慈悲為懷的胸襟，孩子們也大方上台回饋分享。曾參與舞團工作的市議員蔡筱薇，長期關注學生藝文教育，也到場給舞團及小朋友們打氣。