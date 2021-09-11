台南官田菱角上市了 價量不穩中秋節後正當時

颱風前農民搶收，台南官田區菱角搶先上市！不過數量仍少，官田區今年菱角種植面積近300公頃，雖然與去年相差無幾，但受到先前乾旱影響，菱角種植較晚，因此今年菱角的產季跟著延後，價格也因品質不一，品質好的1斤可以賣到6、70元，品相差的只有40多元，官田區農會總幹事林定億說，菱角的產量預計中秋節過後，將會逐步增加。今年因產季延後，菱角節產業文化活動也將延後到10月23日舉行，但也要視疫情變化而定。

台南官田區最近已有出現「採菱角」景象，農民在水田裡推著大水桶，逐一翻找菱角株，採收成熟的菱角，路旁農賣新鮮現採煮的蒸菱角，也吸引路過老饕停車購買，宣告官田菱角的產季，正式來臨。但今年受到乾旱影響，許多菱角田都延後種植，農民也抱怨說，目前採收的一期花菱角，數量也很少還不夠工錢，要吃到價格實惠的菱角可能要等到中秋過後。