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富商夫人遭逢人生變故 走進光明書屋開創新生

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港光明屋書店李姓導覽員，在虎尾就服中心協助下，從人生谷底堅強站起，欣悅走進故鄉文化世界，重拾人生。記者蔡維斌／攝影
北港光明屋書店李姓導覽員，在虎尾就服中心協助下，從人生谷底堅強站起，欣悅走進故鄉文化世界，重拾人生。記者蔡維斌／攝影

雲林縣李姓婦人的老公跨國投資養殖和船業，事業發展成功，不料10年前，她回國照顧生病的公公，自己卻檢出罹癌，接著老公生意又節節失利，人生跌落谷底，離開職場20年的她，屢被擋於求職門外，在就業服務中心協助下，到北港光明屋書店工作，踩進不同領域，感觸不同人生，光明書屋讓她重見光明人生。

「歡迎光臨！」走進北港鎮光明屋書店這棟充滿斑駁印記、時光繚繞的建物，一聲熱情的招呼迎來，她是多元就業方案的李姓導覽員，在勞動部方案引介下重入職場，年過50的她，耐心細說書屋裡每個生動的故事，訪客宛如走進時光隧道，探看小鎮繁華衰盛，豐富又感人。

李員原是人人稱羨的台商太太，老公在越南經營船運貿易、漁產養殖，在漁產界闖出不小名氣，過著優渥生活，正處於人生顛峰，命運之神卻未予寬待，10年前，公公中風倒下，她返台照顧公公，卻意外發現自己也罹癌，走過多年艱辛抗癌日子，4年前先生的事業在一場災難中遭逢變故，經濟陷困再次將她推往求職之路。

帶著兩個小孩返台，獨負育兒和生活重擔，脫離職場20年，經歷不足加上中年求職，屢遭挫敗，絕望之際透過虎尾就業中心協助，引介到勞動部輔導的雲林傳統工藝文創產業發展協會任職，讓她重見生機。

過去鮮少接觸工藝文創，她認真從頭學起，成了一位稱職的導覽員，談起走進文化世界的心情，曾經離鄉又返鄉的她，對家鄉文化滿心悸動「進來工作方知家鄉文化豐富又多元」；這個曾經熟悉又陌生的小鎮，讓她重新找回生命熱情，如今不僅有穩定收入，也成為在地文化人的一員，她充滿喜悅也深感榮耀。

北港光明屋書店李姓導覽員（左），在虎尾就服中心協助下，從人生谷底堅強站起，談及過往，感觸尤深，抱持感恩之心回報這一切。記者蔡維斌／攝影
北港光明屋書店李姓導覽員（左），在虎尾就服中心協助下，從人生谷底堅強站起，談及過往，感觸尤深，抱持感恩之心回報這一切。記者蔡維斌／攝影
北港光明屋書店李姓導覽員，在虎尾就服中心協助下，從人生谷底堅強站起，欣悅走進故鄉文化世界，重拾人生。記者蔡維斌／攝影
北港光明屋書店李姓導覽員，在虎尾就服中心協助下，從人生谷底堅強站起，欣悅走進故鄉文化世界，重拾人生。記者蔡維斌／攝影

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