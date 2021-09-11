富商夫人遭逢人生變故 走進光明書屋開創新生

雲林縣李姓婦人的老公跨國投資養殖和船業，事業發展成功，不料10年前，她回國照顧生病的公公，自己卻檢出罹癌，接著老公生意又節節失利，人生跌落谷底，離開職場20年的她，屢被擋於求職門外，在就業服務中心協助下，到北港光明屋書店工作，踩進不同領域，感觸不同人生，光明書屋讓她重見光明人生。

「歡迎光臨！」走進北港鎮光明屋書店這棟充滿斑駁印記、時光繚繞的建物，一聲熱情的招呼迎來，她是多元就業方案的李姓導覽員，在勞動部方案引介下重入職場，年過50的她，耐心細說書屋裡每個生動的故事，訪客宛如走進時光隧道，探看小鎮繁華衰盛，豐富又感人。

李員原是人人稱羨的台商太太，老公在越南經營船運貿易、漁產養殖，在漁產界闖出不小名氣，過著優渥生活，正處於人生顛峰，命運之神卻未予寬待，10年前，公公中風倒下，她返台照顧公公，卻意外發現自己也罹癌，走過多年艱辛抗癌日子，4年前先生的事業在一場災難中遭逢變故，經濟陷困再次將她推往求職之路。

帶著兩個小孩返台，獨負育兒和生活重擔，脫離職場20年，經歷不足加上中年求職，屢遭挫敗，絕望之際透過虎尾就業中心協助，引介到勞動部輔導的雲林傳統工藝文創產業發展協會任職，讓她重見生機。