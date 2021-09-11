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雲嘉南「鹹味浪潮」主題深度遊 生態、美食及職人精神

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
雲嘉南濱海國家風景區管理處推動跨區域、跨產業的雲嘉南濱海觀光圈，邀請全台超過50家觀光旅遊產業代表與周邊產業，規畫3天2夜的深度主題旅遊踩線團。圖／雲嘉南風管處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處推動跨區域、跨產業的雲嘉南濱海觀光圈，邀請全台超過50家觀光旅遊產業代表與周邊產業，規畫3天2夜的深度主題旅遊踩線團。圖／雲嘉南風管處提供

隨著疫情警戒降級，悶壞的國人已迫不及待想出遊，預估將掀起一波國內旅遊浪潮。雲嘉南濱海國家風景區理處為了推動跨區域、跨產業的雲嘉南濱海觀光圈，除了品牌打造也整合當地產業推動跨界合作、永續經營。邀請全台超過50家觀光旅遊產業代表與周邊產業，規畫3天2夜的深度主題旅遊踩線團，不僅體驗特色手作產品、DIY美食，也出海到無人沙洲，感受豐富生態與多樣性的西南沿海風貌，也安排近百人的業者媒合會，搭建在地與各領域業者間跨產業交流大平台。

雲嘉南濱海以養殖業為主，希望以在地特色的優勢，結合觀光資源，創造獨特體驗旅遊模式。這次踩線團邀請全台旅行社業者、OTA（Online Travel Agency）以及會展產業等50家業者近百人參與。藉由實地走訪、深度瞭解養殖生態故事、職人精神，體驗產地到餐桌最短的食物里程，也安排台灣西南沿海獨有的鹽鄉特色，以及感受西半部天空之鏡的震撼力。讓旅行社業者更認識雲嘉南濱海地區的特色，進而發展出獨具特色的區域觀光遊程。

多位旅行業者表示，雲嘉南濱海觀光圈非常適合後疫情時代「go somewhere but do nothing」的旅遊生態，以生態、美食、匠人故事和Lifestyle，可創造全新的旅遊風潮。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，跨產業交流是媒合會的一大重點，雲嘉南濱海將有能量逐步邁向MICE產業，先前已規畫一系列提升精質服務的輔導課程，觀光從業人員加強訓練，未來將在語文、導遊應對等多面向進行培養，從原本可以接單一百人，走向可以接1千人的單、甚至是1萬人。這次邀請會展產業中的多位代表參與，透過全新視角與需求，打造雲嘉南濱海觀光圈的新能量。

除此之外，為強化區域觀光特色及開發深度精緻旅遊，讓旅客體驗雲嘉南的好吃、好玩、超好買。即將推出全新精緻雲嘉南濱海地區旅遊路線，把特色旅遊體驗，結合嚴選在地品牌伴手禮「鹹。良好物」，提供新玩法、全新高質感伴手禮，讓遊客到雲嘉南濱海體驗唯美旅遊風格。

MICE是取會議（Meeting）、獎勵旅遊（Incentive Travel）、國際機構、團體、學會等所舉辦的國際會議（Convention）、活動、展示會、商展（Event/Exhibition）的第一個英文字母。

雲嘉南濱海國家風景區管理處推動跨區域、跨產業的雲嘉南濱海觀光圈，邀請全台超過50家觀光旅遊產業代表與周邊產業，規畫3天2夜的深度主題旅遊踩線團。圖／雲嘉南風管處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處推動跨區域、跨產業的雲嘉南濱海觀光圈，邀請全台超過50家觀光旅遊產業代表與周邊產業，規畫3天2夜的深度主題旅遊踩線團。圖／雲嘉南風管處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處推動跨區域、跨產業的雲嘉南濱海觀光圈，邀請全台超過50家觀光旅遊產業代表與周邊產業，規畫3天2夜的深度主題旅遊踩線團。圖／雲嘉南風管處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處推動跨區域、跨產業的雲嘉南濱海觀光圈，邀請全台超過50家觀光旅遊產業代表與周邊產業，規畫3天2夜的深度主題旅遊踩線團。圖／雲嘉南風管處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處推動跨區域、跨產業的雲嘉南濱海觀光圈，邀請全台超過50家觀光旅遊產業代表與周邊產業，規畫3天2夜的深度主題旅遊踩線團。圖／雲嘉南風管處提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處推動跨區域、跨產業的雲嘉南濱海觀光圈，邀請全台超過50家觀光旅遊產業代表與周邊產業，規畫3天2夜的深度主題旅遊踩線團。圖／雲嘉南風管處提供

會展產業 疫情 旅行社

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