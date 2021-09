雲嘉南「鹹味浪潮」主題深度遊 生態、美食及職人精神

隨著疫情警戒降級,悶壞的國人已迫不及待想出遊,預估將掀起一波國內旅遊浪潮。雲嘉南濱海國家風景區理處為了推動跨區域、跨產業的雲嘉南濱海觀光圈,除了品牌打造也整合當地產業推動跨界合作、永續經營。邀請全台超過50家觀光旅遊產業代表與周邊產業,規畫3天2夜的深度主題旅遊踩線團,不僅體驗特色手作產品、DIY美食,也出海到無人沙洲,感受豐富生態與多樣性的西南沿海風貌,也安排近百人的業者媒合會,搭建在地與各領域業者間跨產業交流大平台。

雲嘉南濱海以養殖業為主,希望以在地特色的優勢,結合觀光資源,創造獨特體驗旅遊模式。這次踩線團邀請全台旅行社業者、OTA(Online Travel Agency)以及會展產業等50家業者近百人參與。藉由實地走訪、深度瞭解養殖生態故事、職人精神,體驗產地到餐桌最短的食物里程,也安排台灣西南沿海獨有的鹽鄉特色,以及感受西半部天空之鏡的震撼力。讓旅行社業者更認識雲嘉南濱海地區的特色,進而發展出獨具特色的區域觀光遊程。

多位旅行業者表示,雲嘉南濱海觀光圈非常適合後疫情時代「go somewhere but do nothing」的旅遊生態,以生態、美食、匠人故事和Lifestyle,可創造全新的旅遊風潮。

雲嘉南管理處徐振能處長表示,跨產業交流是媒合會的一大重點,雲嘉南濱海將有能量逐步邁向MICE產業,先前已規畫一系列提升精質服務的輔導課程,觀光從業人員加強訓練,未來將在語文、導遊應對等多面向進行培養,從原本可以接單一百人,走向可以接1千人的單、甚至是1萬人。這次邀請會展產業中的多位代表參與,透過全新視角與需求,打造雲嘉南濱海觀光圈的新能量。

除此之外,為強化區域觀光特色及開發深度精緻旅遊,讓旅客體驗雲嘉南的好吃、好玩、超好買。即將推出全新精緻雲嘉南濱海地區旅遊路線,把特色旅遊體驗,結合嚴選在地品牌伴手禮「鹹。良好物」,提供新玩法、全新高質感伴手禮,讓遊客到雲嘉南濱海體驗唯美旅遊風格。