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嘉市停車場用地要變建地 居民反彈

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市政府 目前規畫將第五停車場的用地，部分變更為建地。記者卜敏正／攝影
嘉義市政府 目前規畫將第五停車場的用地，部分變更為建地。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府日前辦理「變更嘉義市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」，有意將博東路旁第五停車場用地變更為建地，引發地方憂心、連署向市議員反應，指該區住戶人口密集、缺停車位，原維持原地目並盡速闢建停車場。

嘉義市太平里長施欣成，近日積極拜訪周邊里民參與連署，反對第五停車場用地變更為建築用地，並向市議員張榮藏陳情反映，請市府重視現有住戶居住品質；張日前也在議會臨時會提案，請市府重視該區千餘住戶聲音、權益。

嘉義市都市發展處代理處長黃緖信表示，該區用地約1500坪都是私人土地，民國68年規畫為嘉市第五停車場，但市府一直沒錢徵收，日前監察院督促內政部營建署，針對各地方公共設施專案檢討，如果無開闢需要，應還地於民、促進土地利用。

黃緒信說，市府利用這次公設專案檢討機會，檢視都市計畫區公共設施整體開發，目前規畫依該壓地形750坪變更為建地，另750坪為公有停車場用地、政府也無須再編預算徵收，地方若擔心車位不足，也可考量興建立體停車場。

市議員張榮藏建議，市府不能只想把停車場改建地、應通盤考量，如果真的需要將部分土地變更建地，也應規畫青年住宅結合停車場，不僅有利於在地居民，也可抑制房價、讓年輕人有能力買屋、留在嘉義打拚。

嘉義市議員張榮藏呼籲市府，都市計畫土地變更應該多聽地方聲音、重視住民權益。記者卜敏正／攝影
嘉義市議員張榮藏呼籲市府，都市計畫土地變更應該多聽地方聲音、重視住民權益。記者卜敏正／攝影
嘉義市太平里長施欣成，請市府重視當地千餘住戶權益，勿將第五停車場土地變更為建地。記者卜敏正／攝影
嘉義市太平里長施欣成，請市府重視當地千餘住戶權益，勿將第五停車場土地變更為建地。記者卜敏正／攝影

停車場 嘉義 都市計畫

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