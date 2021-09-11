紓困小黃運將加發1萬元 台南3千多人免申請直接領

顧及計程車駕駛生計，交通部加碼編列紓困預算，只要5到7月有申請過薪資補貼且請領成功，這次不必申請就能直接再領1萬元，台南市交通局表示，上半年核發約3600人，9日起陸續撥款，若之前未申請的駕駛可在9月30日前透過線上申辦。另外，駕駛也可申請防疫物資費用補貼，每車最多可獲5070元。

台南市交通局長王銘德指出，此次公布的計程車駕駛人薪資補貼方案，每名駕駛員可獲得補貼1萬元，將比照今年上半年度薪資補貼發放方式，如果5到7月已有請領補助且符合規定資格者，公路總局免除申辦手續，從本月9日起陸續撥款，已有部分駕駛獲領補助。

若為新進駕駛、未在5到7月申請、或未曾向監理站申辦者，即日起至9月30日，可到監理服務網線上申辦，或電洽台南監理站、麻豆監理站、台南市公共運輸處詢問。

王銘德說，除了薪資補貼1萬元之外，交通部防疫物資費用補貼方案仍持續受理中，補貼購買口罩、手套、酒精或者消毒水等防疫物品，計程車每車每日可補貼15元，每月補貼26天，共補貼13個月或到疫情低於一級警戒為止，每車最多可獲5070元，可按月申請也可累積一次申請，目前已受理核發4155人次，採免臨櫃方式申請，可上市府一站式網路服務平台或電洽公共運輸處協助。