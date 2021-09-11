台南中秋返鄉潮估逾2萬人 衛生所祭免費快篩試劑防破口

中秋連假將至，台南市預估有2萬4千名返鄉人潮，為避免出現防疫破口，台南市政府將提供免費的家用快篩試劑給民眾索取，只要在9月17日到20日從雙北、桃園返鄉的台南市民且無症狀者，即可到東區、永康區等5處衛生所領取，若篩檢為陽性，須撥打防疫專線由衛生局安排就醫。

台南市長黃偉哲表示，此次中秋連假預估從外地回來的朋友有2萬4千人，從特定區域回來將近1萬多人，市府非常關心市民的健康，所以提供免費家用快篩試劑，呼籲大家盡量留在原地過節，避免返鄉人擠人，反而暴露在危險下。

衛生局長許以霖指出，為協助中秋連假返鄉的台南市民檢測自身健康狀況，9月17到20日從雙北及桃園返回台南的市民，無症狀者可以憑身分證和搭乘期間為9月17至20日的車票憑證，到東區、永康區、麻豆區、歸仁區、新營區等5處衛生所免費索取家用快篩試劑，領取時間為17日至20日每天上午8時30分至中午12時。

許以霖說，如果篩檢結果為陽性，須撥打防疫專線（06）2880180，由衛生局安排就醫；若結果為陰性者，應持續落實防疫措施，做好自我健康監測。民眾如果已出現呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，則須盡速到醫療院所就醫篩檢。