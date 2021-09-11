快訊

新北明德高中集合480名學生看電影 教育局將開罰

台南違停「亂象嚴重」 警方宣告嚴加取締

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市部分道路每天違停「亂象嚴重」，警方宣告將嚴加取締。記者周宗禎／翻攝
台南市部分道路每天違停「亂象嚴重」，警方宣告將嚴加取締。記者周宗禎／翻攝

台南市歸仁、仁德、關廟等地部分道路每天許多民眾違規停車。歸仁警分局今天表示，因近日發現「亂象嚴重」，勸導效果不彰，為維護轄區交通順暢及導正道路任意停車錯誤觀念，將針對仁德區中正路及歸仁區中山路等轄內重要路段周邊加強交通秩序整理，取締項目重點為違規停車、並排停車、公車站牌停車。

警方表示，道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人臨時停車若有「在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車。」及「不依順行之方向、不緊靠道路右側、單行道不緊靠路邊及併排臨時停車等」，處300元以上600元以下罰鍰；另在禁止臨時停車處所停車，處600元以上1200元以下罰鍰；另汽車停車時並排停車，處2400元罰鍰。

歸仁分局長邱顯良指出，過去有許多案例是因閃避違停車輛，造成車禍憾事，讓人不勝欷歔，警方強力執法是為保護民眾行的安全，增進民眾守法意識，駕駛人停車應確實遵守交通規則，避免造成用路危險又傷荷包，切勿有僥倖心態。

台南市部分道路每天違停「亂象嚴重」，警方宣告將嚴加取締。記者周宗禎／翻攝
台南市部分道路每天違停「亂象嚴重」，警方宣告將嚴加取締。記者周宗禎／翻攝
台南市部分道路每天違停「亂象嚴重」，警方宣告將嚴加取締。記者周宗禎／翻攝
台南市部分道路每天違停「亂象嚴重」，警方宣告將嚴加取締。記者周宗禎／翻攝
台南市部分道路每天違停「亂象嚴重」，警方宣告將嚴加取締。記者周宗禎／翻攝
台南市部分道路每天違停「亂象嚴重」，警方宣告將嚴加取締。記者周宗禎／翻攝
台南市部分道路每天違停「亂象嚴重」，警方宣告將嚴加取締。記者周宗禎／翻攝
台南市部分道路每天違停「亂象嚴重」，警方宣告將嚴加取締。記者周宗禎／翻攝

違停 車禍 公車

延伸閱讀

併排違規停車嚴重 台南交大下周三起專案取締

包括菁寮老街 白河警公布易違停、併排14路段加強取締

違停不斷嚴重影響安全 台南警方宣告強力執法取締

影／開名車夠囂張 紅單夾擋風玻璃繼續違停

相關新聞

台灣山海圳國家綠道少年會議6校31生參與 文化冒新芽

台南社大台江分校多年來倡議台灣山海圳國家綠道，為全國第1條長距離的台灣文化路徑。為促成沿線學校師生進行跨域學習交流，實踐...

台南中秋返鄉潮估逾2萬人 衛生所祭免費快篩試劑防破口

中秋連假將至，台南市預估有2萬4千名返鄉人潮，為避免出現防疫破口，台南市政府將提供免費的家用快篩試劑給民眾索取，只要在9...

阿里山遊樂區提前休園 「只出不進」遊客抱怨

璨樹颱風來襲，嘉義縣上午天氣晴朗，正常上班上課，感受不到颱風威力，上午8點多氣象局列入陸上颱風警報範圍，嘉義林區管理處原...

因應璨樹颱風來襲 台南市水患自主防災社區動起來

因應璨樹颱風來襲，台南市緊急應變中心二級開設，台南市水利局通知水患自主防災社區啟動防汛應變機制，全體動員做好防颱防汛整備...

台南多家飯店吃到飽自助餐9月陸續「解封」 採專人服務

受疫情影響，各大飯店早午晚自助餐都改採套餐形式提供給消費者，許多民眾都期待能早日再吃到菜色豐富的Buffet，台南多家飯...

氣候異常台灣這季胡麻延後播種 颱風又來農民苦

台南越來越多農民種植胡麻，但幾乎都是小農個體戶，每年大都在剛過去的節氣「白露」前種植，今年因先前雨勢不斷，許多地區拖延至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。