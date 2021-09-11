台南違停「亂象嚴重」 警方宣告嚴加取締

台南市歸仁、仁德、關廟等地部分道路每天許多民眾違規停車。歸仁警分局今天表示，因近日發現「亂象嚴重」，勸導效果不彰，為維護轄區交通順暢及導正道路任意停車錯誤觀念，將針對仁德區中正路及歸仁區中山路等轄內重要路段周邊加強交通秩序整理，取締項目重點為違規停車、並排停車、公車站牌停車。

警方表示，道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人臨時停車若有「在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車。」及「不依順行之方向、不緊靠道路右側、單行道不緊靠路邊及併排臨時停車等」，處300元以上600元以下罰鍰；另在禁止臨時停車處所停車，處600元以上1200元以下罰鍰；另汽車停車時並排停車，處2400元罰鍰。