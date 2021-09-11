阿里山遊樂區提前休園 「只出不進」遊客抱怨

璨樹颱風來襲，嘉義縣上午天氣晴朗，正常上班上課，感受不到颱風威力，上午8點多氣象局列入陸上颱風警報範圍，嘉義林區管理處原定明天阿里山國家森林遊樂區、觸口自然教育中心及鰲鼓濕地森林園區休園，中午突然接到林務局通知，下午2點提前休園，遊客「只出不進」，讓許多訂房開車上山遊客無法入園，飯店與遊客抱怨。

阿里山遊樂區陳姓飯店業者說，周休假日，上午遊樂區天氣好，無風雨，林管處下午2點突然在大門公告「只出不進」，無預警提前休園，打亂訂房遊客行程，下午2點以後遊客無法入園，嘉義縣今天未停班停課，林管處休園太倉促，讓大家措手不及。

阿里山遊樂區上午只有281名遊客入園，園區冷清，阿里山林鐵本線及支線照常營運，乘客逾400人，遊樂區下午提前休園，不影響林鐵營運。

嘉義林管處副處長李定忠說，林務局擔心颱風風強雨大，阿里山公路落石危險，宣布提前休園，提醒維護遊客安全，受璨樹颱風影響，氣象局發佈嘉義縣為陸上颱風警報警戒範圍，易有局部豪雨或大豪雨發生，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。