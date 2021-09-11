快訊

新北明德高中集合480名學生看電影 教育局將開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山遊樂區提前休園 「只出不進」遊客抱怨

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
璨樹颱風來襲，嘉義縣上午天氣晴朗，正常上班上課，上午8點多氣象局列入陸上颱風警報範圍，嘉義林區管理處原定明天阿里山國家森林遊樂區休園，中午突然接到林務局通知，下午2點提前休園，遊客「只出不進」。圖／讀者提供
璨樹颱風來襲，嘉義縣上午天氣晴朗，正常上班上課，上午8點多氣象局列入陸上颱風警報範圍，嘉義林區管理處原定明天阿里山國家森林遊樂區休園，中午突然接到林務局通知，下午2點提前休園，遊客「只出不進」。圖／讀者提供

璨樹颱風來襲，嘉義縣上午天氣晴朗，正常上班上課，感受不到颱風威力，上午8點多氣象局列入陸上颱風警報範圍，嘉義林區管理處原定明天阿里山國家森林遊樂區、觸口自然教育中心及鰲鼓濕地森林園區休園，中午突然接到林務局通知，下午2點提前休園，遊客「只出不進」，讓許多訂房開車上山遊客無法入園，飯店與遊客抱怨。

阿里山遊樂區陳姓飯店業者說，周休假日，上午遊樂區天氣好，無風雨，林管處下午2點突然在大門公告「只出不進」，無預警提前休園，打亂訂房遊客行程，下午2點以後遊客無法入園，嘉義縣今天未停班停課，林管處休園太倉促，讓大家措手不及。

阿里山遊樂區上午只有281名遊客入園，園區冷清，阿里山林鐵本線及支線照常營運，乘客逾400人，遊樂區下午提前休園，不影響林鐵營運。　

嘉義林管處副處長李定忠說，林務局擔心颱風風強雨大，阿里山公路落石危險，宣布提前休園，提醒維護遊客安全，受璨樹颱風影響，氣象局發佈嘉義縣為陸上颱風警報警戒範圍，易有局部豪雨或大豪雨發生，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

林管處轄管阿里山森林遊樂區、觸口自然教育中心及鰲鼓濕地森林園區，下午2點起預警性休園至周一上午8點，林管處所轄自然步道暫停開放，開放時間視颱風狀況滾動調整再發佈，呼籲大眾，豪雨期間儘量避免前往山區或步道，密切注意相關氣象、交通、旅遊安全等，提高警覺，留心自身及行車安全。

璨樹颱風來襲，嘉義縣上午天氣晴朗，正常上班上課，上午8點多氣象局列入陸上颱風警報範圍，嘉義林區管理處原定明天阿里山國家森林遊樂區休園，中午突然接到林務局通知，下午2點提前休園，遊客「只出不進」。圖／讀者提供
璨樹颱風來襲，嘉義縣上午天氣晴朗，正常上班上課，上午8點多氣象局列入陸上颱風警報範圍，嘉義林區管理處原定明天阿里山國家森林遊樂區休園，中午突然接到林務局通知，下午2點提前休園，遊客「只出不進」。圖／讀者提供

璨樹颱風 阿里山 嘉義

延伸閱讀

璨樹颱風來襲 阿里山林鐵小火車明天全線停駛

氣候異常台灣這季胡麻延後播種 颱風又來農民苦

不用到奈良！阿里山「逐鹿部落」與梅花鹿同樂　射箭、風味餐全包辦

花蓮縣明天照常上班課 花蓮林管處遊樂區及步道封閉

相關新聞

台灣山海圳國家綠道少年會議6校31生參與 文化冒新芽

台南社大台江分校多年來倡議台灣山海圳國家綠道，為全國第1條長距離的台灣文化路徑。為促成沿線學校師生進行跨域學習交流，實踐...

台南中秋返鄉潮估逾2萬人 衛生所祭免費快篩試劑防破口

中秋連假將至，台南市預估有2萬4千名返鄉人潮，為避免出現防疫破口，台南市政府將提供免費的家用快篩試劑給民眾索取，只要在9...

阿里山遊樂區提前休園 「只出不進」遊客抱怨

璨樹颱風來襲，嘉義縣上午天氣晴朗，正常上班上課，感受不到颱風威力，上午8點多氣象局列入陸上颱風警報範圍，嘉義林區管理處原...

因應璨樹颱風來襲 台南市水患自主防災社區動起來

因應璨樹颱風來襲，台南市緊急應變中心二級開設，台南市水利局通知水患自主防災社區啟動防汛應變機制，全體動員做好防颱防汛整備...

台南多家飯店吃到飽自助餐9月陸續「解封」 採專人服務

受疫情影響，各大飯店早午晚自助餐都改採套餐形式提供給消費者，許多民眾都期待能早日再吃到菜色豐富的Buffet，台南多家飯...

氣候異常台灣這季胡麻延後播種 颱風又來農民苦

台南越來越多農民種植胡麻，但幾乎都是小農個體戶，每年大都在剛過去的節氣「白露」前種植，今年因先前雨勢不斷，許多地區拖延至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。