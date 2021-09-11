台南永康文創園區「遊憩綠三角」完工 打造在地新景點

台南市政府配合永康區陸軍砲兵學校遷移，利用周遭重劃土地開發文創園區，其中東橋十二街的公2公園已完工，原本雜草叢生荒地變成綠地，結合一旁大片草地小橋公園，串連市立圖書館總館旁閱之森兒童特色公園建構「動靜皆宜的遊憩綠三角」，成為「台南觀光休憩新亮點」。

市府工務局表示，砲校遷移重劃鄰近集合式大樓住宅興起，市警局永康分局、消防局大橋分隊、大橋國中及永康總圖已陸續完成，因住宅、人潮帶來生活品質提升需求，工務局規畫開闢重劃區旁原本雜草叢生、成為社區居住治安死角的公2公園。

工務局表示，公2公園面積0.59公頃，設計考量周邊既有公園遊憩設施及園區環境資源，為避免重覆設置兒童遊戲設施，公園定位供「全年齡層居民步行易達無障礙輕遊漫步」，且保留既有喬木，配合設計成在地特色社區鄰里公園。

工務局指出，園區設計盡可能避免影響環境，導入景觀入口意象牆、休憩棚架、環狀休憩散步道等，滿足民眾休憩、體驗基本設施及綠美化，期許為城市發展「增添一處環境調合空間」，也能讓民眾「輕遊漫步於鳥語花香間的都會叢林後花園」。