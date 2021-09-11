台南多家飯店吃到飽自助餐9月陸續「解封」 採專人服務

受疫情影響，各大飯店早午晚自助餐都改採套餐形式提供給消費者，許多民眾都期待能早日再吃到菜色豐富的Buffet，台南多家飯店決定從9月起陸續重啟自助餐，考量疫情將採專人夾菜服務，希望讓消費者不僅吃得滿足，也能安心用餐。

台南大員皇冠假日酒店元素餐廳從9月起，每周六、日正常營運，並改採「半自助式套餐」，每人650元即可享用中、西、東南亞等6道個人主餐任選1道，現場則有近百道的輕食自助吧無限供應，由專人取餐服務，盼讓客人在安心餐廳內悠閒享用美食。

台南遠東香格里拉飯店自助餐廳「遠東Cafe」即將在9月17日重新開起自助餐Buffet，提供周五至日晚餐以及周六、日午餐，由專人為消費者在餐檯前一對一夾菜，配合防疫採梅花座、桌上設置透明隔版，服務人員會戴口罩、手套、頭罩或眼罩，並控管用餐人數。另外，因應中秋連假，遠東Cafe自助餐廳也將加開9月20、21次日的午晚餐服務。

夏都城旅安平館指出，目前自助餐廳仍採套餐供應，9月17日起將正式恢復為Buffet營運，但考量疫情，先提供周五、六、日午晚餐，至於價格也有調降，餐價在728到898元之間，需加1成服務費。

台南晶英酒店表示，ROBIN'S牛排館鐵板燒原自助沙拉吧部分，目前仍以「個人沙拉盤、海鮮盤」方式提供。台南老爺行旅自助吧內用也仍維持套餐形式。