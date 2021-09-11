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氣候異常台灣這季胡麻延後播種 颱風又來農民苦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
氣候異常台灣這季胡麻延後播種 ，怕風怕雨颱風又來農民苦。記者周宗禎／攝影
氣候異常台灣這季胡麻延後播種 ，怕風怕雨颱風又來農民苦。記者周宗禎／攝影

台南越來越多農民種植胡麻，但幾乎都是小農個體戶，每年大都在剛過去的節氣「白露」前種植，今年因先前雨勢不斷，許多地區拖延至今仍未播種；產區安定區目前胡麻還種不到以往三分之一，已播種農民又擔心被這次參璨樹颱風帶來的風雨掃光。

安定區農會總幹事王寶民表示，安定區胡麻多在白露前後種植，今年白露國曆九月七日，才剛過幾天已有農民種完，但還不到總體三分之一，主因先前連續豪雨，土壤太潮濕，加上前幾天下午傍晚都大雨，而種胡麻需乾鬆土壤，大雨後至少一星期才適合種胡麻，也因而至今只有少量種植，整體胡麻產期較往年延後。

農民說，雨水太多或風太強都影響胡麻生長，強颱風雨可能一次全部被打光，只能期待這次颱風風雨不要太強，否則真的會很慘。

安定區提早播種的農民，今天紛紛下田清除雜草。農民說，較早種植的目前秧苗才生長，就要面對颱風來襲，雖然覺得很無奈但「又能怎樣」，只能期待風雨別來或者不要太強，否則這些胡麻幼苗可能難以倖免。

胡寶民指出，雖已幾天沒下雨，適合種植胡麻，但因颱風來襲，大多數農民要等颱風過後，土壤乾鬆才會播種，已種的胡麻只能期待風雨別太強，因為胡麻根本沒辦法對抗颱風。

氣候異常台灣這季胡麻延後播種 ，怕風怕雨颱風又來農民苦。記者周宗禎／攝影
氣候異常台灣這季胡麻延後播種 ，怕風怕雨颱風又來農民苦。記者周宗禎／攝影

璨樹颱風 農民 農會

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