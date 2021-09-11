包括菁寮老街 白河警公布易違停、併排14路段加強取締

鑒於大型車違規停車及車輛並排停車常易造成汽(機)車從後追(擦)撞或為閃避而跨越車道與來車對撞，造成嚴重死傷，台南白河警經實地勘查及參酌民眾檢舉案件分布，今天公布轄內11處大型車易違規停車地點及3處車輛易併排違停路段，將從9月15日起加強取締，保護民眾行車用路安全。

11處大型車易違停點分別為白河區：富民路與武聖路口、三民路與大德街口、南91線與92線路口、165線5.5公里至9.5公里、172線35.6公里處、172線34.5公里處、南97與南96-1路口；

東山區：新東路公有停車場旁、南314線農會及稻米收購中心；後壁區：台1線與仁愛路路口、台1線與172線路口。

另外轄區3處易併排路段分別為白河區中山路2號至128號、東山老街、菁寮老街；再者公車站牌周圍也經常遭民眾臨時停車占用致險象環生，都將強力執法，依據道路交通管理處罰條例第55條、56條相關規定，最高將處2400元罰鍰。