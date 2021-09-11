糕餅界「許家班」創辦人捐警備車 嘉縣增添消防利器

嘉義知名伴手禮、糕餅界「許家班」創辦人許茂煌，年輕北漂創業有成，經常捐錢回饋家鄉中埔鄉，目前擔任國際獅子會300A1區榮譽副總監，上午帶獅子會幹部包租遊覽車回鄉，捐贈義大利進口總價200萬元，與新北市消防局相同的消防警備車，縣長翁章梁代表受贈表達感謝。

嘉義早期黨外人士組成「許家班」，精神領袖是嘉市首任女市長許世賢，逝世後由女兒前監察院長張博雅接棒，糕餅界「許家班」由許世賢宗親許茂煌，與兒子、嘉縣糕餅公會理事長許家銘父子檔創辦，是知名伴手禮，外界誤以為是相同「許家班」，許家銘說，他稱張博雅 是姑姑，有一次前監察院長張博雅，看到「許家班」招牌驚訝。

出身中埔鄉農家子弟的許茂煌，41年前背簡單行囊到台北打拚，開小店學做生意，後開設生產研發鳳梨酥工廠，創業「許家班餅舖」萬通食品公司，產品行銷國內外，事業有成，結合旅北鄉親成立中埔同鄉聯誼會，返鄉捐助獎助學金逾20年，成功回饋故鄉，加入國際獅子會300A1區山而獅子會，獲聘300A1區榮譽副總監。

許茂煌上午帶獅子會幹部包租遊覽車回鄉，捐贈200萬元消防警備車給消防局，完成回饋鄉里心願，許茂煌夫妻與兒孫三代到場，他說，「911美國恐攻紀念日捐119，特殊有意義！」翁章梁回贈象徵嘉義縣的Ｑ版交趾陶紀念品感謝，消防局長呂清海以及居間連繫許茂煌返鄉捐贈的行政處長邱美切，陪同翁章梁歡迎感謝許茂煌。