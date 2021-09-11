疫情衝擊花卉產業 蘭花之鄉大林鎮DIY盆花挺花農

疫情衝擊花農生計，嘉義縣政府為鼓勵消費者網購花卉，補助洋桔梗、百合和蘭花宅配運費；「蘭花之鄉」大林鎮姊妹連線婦女權利協進會挺花農，上午在運動綠廊舉辦振興花卉DIY活動，力挺花農，婦女們動手完成蘭花小盆花，帶回家美化生活，迎接秋節團圓日。

「花好月圓、振興花卉」，縣長翁章梁、立委陳明文、縣議員許有彊、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜到場，呼籲鄉親關心花卉產業，用行動挺花農。大林鎮土質優良，一直都是良質米、蘭花及育種的生物科技重鎮，素有「蘭花之鄉」美名，主辦單位希望透過蘭花DIY活動，為花卉產業「讚聲」。

為振興花卉產業，大林姊妹連線婦女權利協進會理事長李秀美發起挺花農行動，號召200名婦女朋友DIY蘭花盆花，聯繫會員情感，力挺花農。翁章梁、陳明文說，蘭花不是民生必要的消費品，受疫情風暴影響，透過政府民間努力，對花農盡心力，大家一起努力，以行動幫忙花農度過產業危機。