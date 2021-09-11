南市城西底渣處理廠獲全國優等 去化率達99.5%

台南市環保局2020年焚化底渣去化率達99.5%，更創全國之先，要求環評開發案承諾使用焚化再生粒料等，接受環保署全國垃圾焚化底渣再利用評鑑榮獲「優等」獎。

環保署每年舉辦全國焚化廠焚化底渣再利用查核評鑑作業，南市於2019年10月率全國之先自設底渣處理廠，掌握焚化底渣處理技術、提高焚化再生粒料品質。去年焚化底渣去化率達99.5%，較2019年成長2.6倍。配合環保署執行自然熟化試驗，更全國首創要求環評開發案承諾使用焚化再生粒料，為推動用焚化再生粒料可得立竿見影績效的策略。

為提升底渣再利用去化比例，南市建有再生粒料推廣平台，要求各公共工程使用焚化再生粒料，去年1月間公布「台南市政府所屬各機關垃圾焚化廠焚化再生粒料使用作業要點」，進一步成立焚化再生粒料推動小組，並要求市府各機關需於每年11月底前提出次年度使用焚化再生粒料的預估數量及期程，以利分配焚化再生粒料的供料數量。

同時辦理各局處推廣及宣導會、跨局處合作召開運用工項協調會、工務局及環保局合作增修控制性低強度回填材料 (CLSM)施工規範，以指導各局處單位使用方法及提升使用成效。

上月間台南市修正垃圾焚化廠焚化再生粒料使用作業要點，透過推動混凝土預拌廠產製CLSM專用認證廠機制，並納入公共工程應優先使用專用認證廠摻配焚化再生粒料的產品及專用認證廠品質管理，預期將可提升公共工程使用焚化再生粒料產品品質及信心，增加焚化再生粒料使用率。

環保局長謝世傑表示，未來將持續積極推動各項創新作法與執行特色，推廣底渣再生粒料使用，並強化品質提升使用信心，進而促使各工程單位會用、敢用、樂於使用焚化再生粒料產品。