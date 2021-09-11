違停不斷嚴重影響安全 台南警方宣告強力執法取締

台南市善化、新市等南科園區周邊主要道路車流頻繁，尖峰時段經常塞車、違規引發交通事故不斷，轄區善化警分局上午宣布「重大違規停車」將加強執法取締，維護道路交通。

警方將針對並排停車、占用公車停靠區停車等「重大違規」加強取締，執行重點路段在南科附近善化區中山路、大成路、中正路、光復路及新市區仁愛街、華興街、中正路、富林路等路段。

警方表示，交通事故肇事原因高達90%以上人為因素造成，尤其民眾貪圖一時方便占用慢車道違規臨停，並排停車造成路幅縮減，使行駛慢車道上汽、機車需往內側快車道偏移或跨越對向車道，除造成交通壅塞在變換車道過程車輛因無法保持安全間距或安全距離，經常發生事故。

另常見公共汽車招呼站10公尺內臨停，導致公車無法緊鄰公車候車站停靠，迫使公車需占用慢車道或快車道讓民眾上、下車，也提高乘客與其他用路人事故風險。