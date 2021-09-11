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南市施鐵腕 中秋連假夜間10時後禁施放爆竹煙火

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市嚴防疫情爆發及防噪音，中秋連假加強夜間施放爆竹稽查與取締。圖／擷取畫面
台南市嚴防疫情爆發及防噪音，中秋連假加強夜間施放爆竹稽查與取締。圖／擷取畫面

中秋4天連假將屆，民眾會施放爆竹煙火增添熱鬧，台南市環保局今天提醒，新冠肺炎疫情再度緊張，盡可能避免群聚。若要燃放煙火爆竹，請勿超過晚上10時，連假期間晚上9時至10時會至施熱區加強宣導與勸導，超過10時將執行噪音等環境稽查，如發現施放一律告發。

市長黃偉哲表示，中秋節是重要民俗節日，低碳過中秋也很不錯，選擇在地食材，少油煙方式烹飪，賞月時吃餅、文旦，另有雅致情境。籲請民眾燃放鞭炮煙火後順手清理炮屑，更不要在夜間10時以後施放製造噪音，共同守護環境。

依噪音管制法第8條規定，台南市各類噪音管制區內，除春節期間外，夜間10時至翌日上午7時，不得施放爆竹煙火，中秋節也不列外。違者處3千元以上3萬元以下罰鍰。

環保局表示，為維護中秋連假環境，各科稽查人員將於夜間易群聚、施放爆竹煙火的熱門地點，如林默娘公園、黃金海岸、安平四草大橋及觀夕平台沿線等加強勸導與稽查。

民眾如發現在管制時段，周遭燃放爆竹煙火影響安寧，可撥打公害陳情專線0800- 066666或06-6572916轉222向環保局報安中心檢舉。

中秋節 噪音 連假

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