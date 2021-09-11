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台南行道老樹屢遭任意破壞、施工亂挖 市府承諾改善

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
新化175線拓寬工程將原綠色隧道的老樹推倒丟在路邊曬太陽，民眾舉發後「原地種回去」， 結果多株枯死。記者周宗禎／攝影
新化175線拓寬工程將原綠色隧道的老樹推倒丟在路邊曬太陽，民眾舉發後「原地種回去」， 結果多株枯死。記者周宗禎／攝影

台南市近年投入植樹營造宜居城市，然而許多樹木修剪卻十分草率，新化、歸仁、仁德、永康等地都有行道樹遭民眾任意砍鋸、甚至遭故意破壞、或點火焚燒。

部分施工單位貪圖施工方便，直接用挖土機將老樹挖起推倒任由枯死，新化175線拓寬工程將原本綠色隧道的老樹推倒路邊曬太陽，民眾舉發後「原地種回去」， 結果多株枯死、成列枯木在工地有如死諫。

市長黃偉哲表示，砍樹的問題很多縣市很多地方發生過，修剪得比較多不美觀，修剪少了又影響行人車輛安全，怎麼樣做最適當的，還是要請專家。民眾觀感有覺得不好的部分，會請區公所好好思考、檢討一下，到底是問題出在哪裡？我們總是第一個以安全第一，第二也要兼顧美觀，會好好思考一下。

市府工務局指出，民眾認為行道樹枝幹伸入住宅庭院或影響行車視線，依法應通報公家機關處理，不可任意砍伐；市府對路樹問題採「屬地主義」，由各區第一時間確定狀況依權責處理，不料仍狀況頻傳；對於發生樹木修剪或工程需求移植過程遭粗暴對待情形，市府也感到很遺憾，日後會加強教育宣導，並盡監督責任，力求達到綠色健康城市的願景。

新化175線拓寬工程將原綠色隧道的老樹推倒丟在路邊曬太陽，民眾舉發後「原地種回去」， 結果多株枯死。記者周宗禎／攝影
新化175線拓寬工程將原綠色隧道的老樹推倒丟在路邊曬太陽，民眾舉發後「原地種回去」， 結果多株枯死。記者周宗禎／攝影
新化175線拓寬工程將原綠色隧道的老樹推倒丟在路邊曬太陽，民眾舉發後「原地種回去」， 結果多株枯死。記者周宗禎／攝影
新化175線拓寬工程將原綠色隧道的老樹推倒丟在路邊曬太陽，民眾舉發後「原地種回去」， 結果多株枯死。記者周宗禎／攝影

行道樹 綠色隧道 路樹

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