台南行道老樹屢遭任意破壞、施工亂挖 市府承諾改善

台南市近年投入植樹營造宜居城市，然而許多樹木修剪卻十分草率，新化、歸仁、仁德、永康等地都有行道樹遭民眾任意砍鋸、甚至遭故意破壞、或點火焚燒。

部分施工單位貪圖施工方便，直接用挖土機將老樹挖起推倒任由枯死，新化175線拓寬工程將原本綠色隧道的老樹推倒路邊曬太陽，民眾舉發後「原地種回去」， 結果多株枯死、成列枯木在工地有如死諫。

市長黃偉哲表示，砍樹的問題很多縣市很多地方發生過，修剪得比較多不美觀，修剪少了又影響行人車輛安全，怎麼樣做最適當的，還是要請專家。民眾觀感有覺得不好的部分，會請區公所好好思考、檢討一下，到底是問題出在哪裡？我們總是第一個以安全第一，第二也要兼顧美觀，會好好思考一下。