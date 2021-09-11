聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南行道老樹屢遭任意破壞、施工亂挖 市府承諾改善
台南市近年投入植樹營造宜居城市，然而許多樹木修剪卻十分草率，新化、歸仁、仁德、永康等地都有行道樹遭民眾任意砍鋸、甚至遭故意破壞、或點火焚燒。
部分施工單位貪圖施工方便，直接用挖土機將老樹挖起推倒任由枯死，新化175線拓寬工程將原本綠色隧道的老樹推倒路邊曬太陽，民眾舉發後「原地種回去」， 結果多株枯死、成列枯木在工地有如死諫。
市長黃偉哲表示，砍樹的問題很多縣市很多地方發生過，修剪得比較多不美觀，修剪少了又影響行人車輛安全，怎麼樣做最適當的，還是要請專家。民眾觀感有覺得不好的部分，會請區公所好好思考、檢討一下，到底是問題出在哪裡？我們總是第一個以安全第一，第二也要兼顧美觀，會好好思考一下。
市府工務局指出，民眾認為行道樹枝幹伸入住宅庭院或影響行車視線，依法應通報公家機關處理，不可任意砍伐；市府對路樹問題採「屬地主義」，由各區第一時間確定狀況依權責處理，不料仍狀況頻傳；對於發生樹木修剪或工程需求移植過程遭粗暴對待情形，市府也感到很遺憾，日後會加強教育宣導，並盡監督責任，力求達到綠色健康城市的願景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言