敢作夢！退休教官組合作社經營太平雲梯 獲傑出經理人

66歲退休教官嚴清雅，12年前回故鄉偏僻山城嘉義縣梅山鄉太平村，當選村長及社區理事長，號召村民組合作社，4年前承租阿里山國家風景區管理處的太平雲梯，創造盈餘回饋社區，讓人口200多人小村落成為「幸福山城」，最近榮獲台灣企業經理人協會評選為雲嘉南區傑出經理人，26日將在嘉義市耐斯王子大飯店接受表揚。

嚴清雅前年獲選水保局舉辦的「農村領航獎」，他一步一腳印，築夢踏實，領航村民寫太平傳奇；身為退役榮民，退輔會選他做為榮民返鄉創生的典範，為他拍攝微電影宣傳。

嚴清雅當初提蓋雲梯構想，被外界認為是瘋子，連縣長翁章梁也說，村長敢作夢會行銷，立委陳明文爭取蓋雲梯，獲政府經費挹注，嚴清雅說，「我們用社區營造方法，將景點變產業，產業變就業，就業變在地回饋，回饋變永續經營，營造善的循環」。

各地瘋蓋天梯、吊橋如「蛋塔效應」觀光退燒，太平雲梯屹立不搖，啟用後登梯遊客平均每月3萬人次，2017年9月至今年4月登梯總人數195萬268人次，訪老街超過500萬人次，吸引人口回流，創造商機，帶動太平村、周邊及鄰近村落景點與經濟。

合作社雇員工逐年成長，員工從16人增到22人，臨時工20至30人，員工月薪最低3萬元，盈餘回饋社區育兒、就業、老人福利，嚴清雅下階段將打造太平成為花卉「台版普羅旺斯」，他認為，成功因素除自然景觀、步道、茶香吸引人，主要是自立自強、自助人助，「太平貴人很多。」