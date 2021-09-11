Delta入侵！嘉縣疫苗預約額滿 強颱來襲明天接種延期

嚴防Delta變異株，年輕人搶打AZ疫苗，不但昨天開放預約的第八輪AZ疫苗爆滿，第七輪打AZ打率高。嘉義縣衛生局統計，預約AZ第一劑1萬9436人已經全部額滿。

因應強颱璨樹來襲，衛生局原訂明天在民雄國中及水上國小，設立疫苗接種站服務，更改為26日在原地點、時段，進行設站施打疫苗服務，衛生所會發簡訊通知，請民眾依簡訊前往接種。

中央流行疫情指揮中心公布，第八輪AZ疫苗昨天上午10點至12日中午接受預約，符合預約資格者共計113萬5451人，包括近80萬人已打第一劑滿10周以上預約第二劑，以及滿18歲到22歲者有超過35萬人可預約接種第一劑。

嘉縣疫苗接種涵蓋率達全國第7，下周重啟大型接種站拚65%涵蓋率，65歲長輩免除平台預約焦慮，衛生局統一造冊通知，同步規畫村里設站接種，校園BNT將在23日全國同步開打，1萬6572名符合資格學生將陸續接種，全縣疫苗涵蓋率47%，目前居全國第7。

因應長輩數位落差，翁章梁向中央爭取長輩造冊接種同意，全縣2萬1679名符合接種第2劑資格長輩，15至26日陸續由村里長通知接種，衛生局規畫巡迴村里設站，協調鄰近診所提供服務，民眾可依通知選擇接種地點，呼籲長輩不用擔心，接到通知就去打。