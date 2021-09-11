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台南東區崇善路段肇事率最高 列入7處測速照相地點

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警一分局本月中旬起新增崇善路段，納入七處移動式測速照相地點，提醒駕駛人依照速限行駛，提高行車安全。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局本月中旬起新增崇善路段，納入七處移動式測速照相地點，提醒駕駛人依照速限行駛，提高行車安全。記者邵心杰／翻攝

據統計，東區崇善路段今年1至7月肇事受傷174件，2人死亡、229人受傷，經分析肇事態樣，以未依規定讓車、未注意車前狀況、闖紅燈等為常見違規項目，有鑑於此，台南市警一分局本月中旬起新增崇善路段，納入東區七處移動式測速照相地點，提醒用路人減速慢行。

台南市東區移動式測速照相地點，除了崇善路（生產路至中華東路）外，還有大同路二段(保仁路至生產路）、中華東路三段(崇明至德安百貨)、林森路一段 (崇明路至崇善路)、林森路二段(小東路至東寧路)、中華東路一段(小東路至凱旋路)、裕農路（裕農三街至裕義路）等七處，不定時編排移動式超速取締勤務。

警方指出，超速取締勤務依規定在測照點前100至300公尺間，懸掛「警52」警告三角形標誌告示牌面，告知用路人，提醒駕駛人減速，以達嚇阻違規超速作用。

台南市9月起同步執行3大道安計畫，分析易肇事路段多集中於市區人口稠密區域，採每公里傷亡人數統計，東區內道路以崇善路段最高，將列為優先推動改善路段。

據統計，崇善路段今年1至7月肇事受傷174件，2人死亡、229人受傷，經分析肇事態樣，以未依規定讓車、未注意車前狀況、闖紅燈等為常見違規項目。

警方指出，崇善路段沿線路口交織缺口多，且周邊商家、學校林立，行車速度管理相對重要，其中肇事態樣未注意車前狀況、闖紅燈原因多與超速有關，因此，9月中旬起新增崇善路段，納入東區機動實施移動式測速照相地點，提醒駕駛人依照速限行駛，提高行車安全。

東區 測速

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