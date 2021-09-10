因應Delta嘉縣校園防疫升級 教職員工匡列接觸也停課

近期疫情快速變化，校園群聚事件再起，Delta病毒來勢洶洶，為保護尚未接種疫苗的高國中小及幼兒園學童安全，嘉義縣政府晚間日發布校園防疫措施升級版，增訂高國中小及幼兒園預防性停課措施及即時性清消作業。

縣長翁章梁表示，因應傳染力強的Delta病毒，縣府採取更嚴格且即時停課標準，增加措施包含: 「若各校 (園)有疑似接觸風險個案，授權各校 (園)所決定班級或全校 (園)停課至少1日」；教職員工生有1人被匡列為確診者接觸者，該班停課2日，全校 (園)停課1日進行大清消；「教職員工生有1人確診，該班停課14日，全校(園)預防性停課3日進行大清消。

翁章梁強調，全校停課清消範圍包含各學習場域及教學設施設備，不會放過校園任何一個角落，面對肉眼看不見又藏在細節裡的病毒，校(園)清消作業會鋪天蓋地的徹底執行。翁章梁也特別提醒家長如果您的孩子因為停課不用到校，請務必配合別再將孩子送到補習班或安親班上課，提高警覺，保護自己的孩子，也是保護別人的孩子。