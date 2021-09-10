台南每月2起工安意外死亡 黃偉哲：盼不要再發生

台南市勞工局安衛家族大會師、職安優良單位及人員表揚暨高階主管論壇今天在關子嶺勞工育樂中心舉辦，市長黃偉哲表示，透過安衛家族的目的就是希望逐年減少企業工安事件的發生，改變傳統以勞動檢查方式容易造成勞資關係緊張的缺點，藉由安衛家族「大廠帶小廠」的方式，改善中小企業工作環境，保障勞工朋友及其家庭，避免因職災而落入生活困境。

黃偉哲也感謝大家的努力。他表示，人家說有圖有真相，台南有數字也會有真相，去年發生工安事件，不幸過世的有26位，今年到8月底有17位，希望今年不要再產生因為工安事件而過世，工傷的人數也減少，一年比一年有更好的進步，這需要大家共同努力，讓台南市的安全衛生會更好。

今天表揚勞動部職安優良單位獎項的企業，有瑞鋒營造有限公司（曾文南化聯通管統包工程A3標）、大統益股份有限公司、台灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部尖山埤江南渡假村、三井工程股份有限公司（國泰文府硯新建工程）、遠東百貨股份有限公司台南成功分公司獲頒全國優良單位。遠東百貨股份有限公司台南成功分公司吳佩怡、群創光電股份有限公司樹谷分公司林玉堂獲選全國職安優良人員功績獎。

黃偉哲也授旗給安衛家族核心企業，勉勵家族成員間彼此互助合作為工作安全再加碼，也表揚今年獲得安衛家族績效評選特優獎的統一企業股份有限公司永康廠、群創光電股份有限公司樹谷分公司、奇美醫療財團法人奇美醫院、統一企業股份有限公司新市廠、森霸電力股份有限公司、台灣汽電共生股份有限公司官田廠等6家核心企業。