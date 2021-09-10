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跨越3個世紀 第12代沈榮麟和先祖沈光文銅像相會

中央社 / 台南10日電

國立台南一中預定明年百年校慶安置被譽為「台灣孔子」的沈光文銅像，沈光文第12代直系子孫沈榮麟今天受邀造訪台南一中，跨越3個世紀和先祖相會。

如同先祖沈光文，沈榮麟也投身教育事業，曾任台北大學資訊工程系教授、虎尾科技大學資訊工程系系主任，曾獲美國電機電子工程師學會（IEEE）資優會員（Senior Member），及行政院國家科學委員會研究獎勵甲種獎，是人工智慧領域的專家。

如今70歲的沈榮麟已退休，定居雲林，今天受邀造訪台南一中，目睹奇美集團創辦人許文龍創作的沈光文銅像，這是場跨越3個世紀的相會；看到先祖銅像，沈榮麟也很高興。

台南一中校歌歌詞中有2句話：「思齊往哲，光文沈公」。因此，台南一中校友林昭圍請許文龍創作沈光文銅像，預定明年4月台南一中百年校慶時安置在紅樓；另許文龍手創的2座沈光文銅像，則被安置在沈光文來台定居的台南市善化區。

台南一中考證，沈光文（1612－1688），字文開，號斯菴，浙江寧波府鄞縣人，因乘船遭遇颶風而漂流到台灣，於目加溜灣社（台南善化）教化百姓並行醫濟世，被譽為「台灣孔子」、「海東文獻初祖」。

明末清初，沈光文不願剃髮降清，投入抗清行列，曾在南明魯王、桂王麾下從事，擔任過工部郎、太僕寺少卿等官職，也曾和鄭成功同事。清廷以銀幣召降沈光文，遭到沈光文拒絕。

不過，南明政權搖搖欲墜，無力支撐，沈光文打算和家人前往泉州定居。就在乘船啟航後，在圍頭洋口遇到颶風來襲，颶風將沈光文吹到台灣，就此定居。鄭成功來台後，得知沈光文行蹤，邀他相見。

鄭經主政台灣時期，沈光文諷刺政治舉措，引來中傷，遁入羅漢門山中避居。後來沈光文到目加溜灣社，一邊教化百姓，一邊行醫，並與季麒光、沈朝聘等人共同創立「東吟社」，開啟台灣文人結社的序幕。

沈光文在台灣度過將近半個人生，為台灣帶來「東吟社序」、「台灣賦」、「台灣輿圖考」及大量古典詩作。沈光文欣賞台灣的美，吟詠台灣的獨特，從這塊土地深處掘出清澈的文學之泉，源源不絕地奔流下去。

南一中 孔子

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