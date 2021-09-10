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颱風璨樹進逼 嘉縣將測試新建抽水站防洪功能

中央社 / 嘉義縣10日電

颱風璨樹逼近，恐有強降雨，嘉義縣水利處今天表示，朴子市鴨母寮及布袋鎮內田排水出口的抽水站抽水機設置完成，尚未驗收，將利用這時機實際測試能否符合防洪功能。

璨樹颱風逐步逼近台灣，嘉義縣長翁章梁今天分別前往朴子市和布袋鎮視察滯洪池、抽水站和移動式抽水機整備部署情形，並指示水利處務必嚴陣以待，保障縣民生命財產安全。

嘉義縣水利處防洪維護科長陳彥儒表示，朴子市鴨母寮村落抽水站及布袋鎮內田排水出口抽水站雖然尚未完工驗收，但抽水機都已安裝妥當，隨時都可以啟用，將利用颱風來臨的時機，實際測試抽水機功能，確認是否符合防洪需求。

陳彥儒指出，轄內有抽水站241座和水門479座，都能正常運作，並完成228台移動式抽水機整備，加強抽水站能量及低窪地區快速抽排；23座滯洪池都已排至最低水位，可增加滯洪空間1530萬立方公尺。

另外，智慧防汛網部分，已設置244組路面淹水感測器及228組移動式抽水機GPS車載機，可即時將淹水地點回傳，調度移動式抽水機應變。

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