台南婚紗景點變熱鬧了 新人：就怕delta從中作梗

受疫情影響，原定5月到7月的新人都把拍婚紗照及婚期延後，隨著疫情降為3級，疫情的逐步緩解，台南的主要景點又開始出現拍婚紗景象。業者說，之前少了5、6成的生意，最近變好了，但就怕北部不確定的疫情變化。多對新人表示，婚宴取消，只有家宴，有新人說，等未來小孩子周歲再慶祝。

新冠肺炎疫情在今年5月出現嚴峻，進而由2級提升為3級後，受創最嚴重的除了餐旅等還有婚紗業者，許多新人都把拍婚紗照取消或延後，連婚宴也取消，租禮服在宴會中換裝的花費都省了。

張姓業者表示，1年約接100多對新人婚紗照，受疫情影響，跌了6、7成。有專接婚紗攝影的攝影師說，從5月到8月緊接了10幾對新人婚紗照，8月間有逐漸轉好，近1周來預約拍照的人增多了。

10月要結婚的江姓女子說，原本6月要拍婚紗照，因為疫情關係延到9月才拍照，不過，這幾天北部感染delta的確診案例不斷發生，卻又令人心怕怕，決定不宴客，只辦家宴，考慮等懷孕並孩子周歲再來慶祝並收紅包。

台南市有多處熱門婚紗景點，業者推薦奇美博物館、虎山國小後方小森林、十鼓仁糖文創園區、藍晒圖文創園區、台南孔廟、安平白鷺灣草原、漁光島、千畦種子博物館、鹿耳門聖母廟、七股鹽山、七股國聖燈塔、北門水晶教堂等。