雲林第2劑快打站再起跑 65歲以上免登記免預約

Delta病毒使疫情再升溫，雲林縣長張麗善今天下午親自發出快訊，指65歲以上第二劑疫苗「免登記！免預約！」快打站服務將起跑，她強調，疫苗數量很充足，請長輩留意，依時間前往施打，以保安全。

張麗善指出，第8輪疫苗數量足夠，只要符合資格者一定打得到，預約不到的人別擔心，持簡訊到快打站即可施打。

針對第8輪疫苗施打，雲林縣衛生局也說明指出，中央疫苗這次發配分兩梯次，第一階段在9月14日撥配27900劑，第二階9月18日發14600劑，雲林縣總共發配42500劑，雲林縣到今天為止預約的人，符合施打第二劑人數為39911人，所以疫苗數量很充足，請收到簡訊預約不到的民眾不用擔心。

張麗善也說，為照顧雲林65歲以上長者，安排9月15日至18日，在20個鄉鎮市開設快打站，提供第2劑，免預約、免登記，由民政系統發放通知單通知65歲以上長者至快打站接種，提醒65歲以上長者不用再上平台預約。

至於65歲以下民眾，如收到簡訊後預約不到，可憑中央發送的簡訊，到各鄉鎮市快打站施打，請民眾注意依照雲林縣公布的快打站的時間及地點前往快打站施打。