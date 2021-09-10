再捐新豐高中百萬獎助學金 美吾家老董回饋盡社會責任

台南市歸仁區美吾家貿易經營「迪奧斯天然乳膠床墊」有成；董事長許繁清為落實企業社會責任，關心疫情期間弱勢學子狀況，今天捐贈百萬獎助學金給新豐高中，希望弱勢生能生活無後顧之憂求學，也希望能拋磚引玉帶動企業落實社會責任，形成良善循環。

許繁清108年起每年捐贈數十萬現金給在地新豐高中，已陸續捐贈155萬7千元，校長楊榮仁校長與學生會長許詠媚、副會長黃冠凱代表感謝。代表校方頒發感謝狀，感謝許董對地方教育無私的奉獻。

校方表示，接受這筆善款後由主任教官陳俊豪成立長流獎助學金，每半年導師推薦需協助學生，再邀請學校主任、社區賢達與專家學者組成審查小組，依學生狀況每月給予2千到5千元獎助學金，採逐月發放共連續發放半年。

主任黃彥鳴表示，許董曾參與審查，瞭解學生需求後，還現場提高補助金額，受助學生會寫感謝卡片給許董事長，細心的許董也都親自逐一回覆，讓師生感受到企業家的用心與社會的溫馨。

許繁清說，幾年前身兼歸仁社區發展協會理事長曾邀請在地學校參加社區活動，當時發現新豐高中團隊辦學認真、照顧孩子非常用心，自己又想盡企業社會責任，決定從在地做起，一旁歸仁國小也捐贈獎助學金。