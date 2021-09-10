台南市府編列111年度總預算 差短40.5億元

台南市111年度總預算完成編列，南市府主計處今天表示，以「教育科學文化」支出最多，南市總預算歲出編列高於歲入，差短新台幣40億5000萬元。

台南市政府主計處指出，台南市111年度總預算歲出編列1021億1530萬1000元，較110年度增加約15億元，以「教育科學文化」支出最多，編列375億3777萬9000元，占36.76%。

其次是「經濟發展」支出189億3850萬元，占18.55%；「社會福利」支出182億3335萬元，占17.86%。

台南市在111年度總預算歲入方面，以「稅課」收入最多，編列497億3726萬2000元，占50.72%。

主計處表示，南市府透過公共設施改善、積極開拓財源，挹注市政重大建設，其中在各項地方稅收編列262億2800萬4000元，較110年度成長13億9394萬1000元，又以土地增值稅受全國房地產景氣交易熱絡影響，成長逾9億元。

市府也持續編列各項福利政策，包括產婦生產的第一名新生兒生育獎勵金由6000元提高為1萬元，新增補助綜合所得稅率未達12%的長者健保福利金1000元，增加假牙補助名額，配合中央推動偏鄉學校中央廚房計畫，逐步提高各項賽事獎金及照顧計畫。

此外，南市道路養護及公園養護經費提高1億元，「農漁路及農水路」經費再增加1億8000萬元，同時在市場修繕及交通號誌設施上挹注各項經費，全力提升城市競爭力及縮短城鄉差距。