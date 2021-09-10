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台南永康推動節電有成 三連霸「台南節電王」六都第二

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康推動節電有成，三連霸「台南節電王」。圖／永康區公所提供
台南永康推動節電有成，三連霸「台南節電王」。圖／永康區公所提供

台電公司今天頒獎表揚台南市永康區公所推動節約用電有成，永康區今年第三度蟬聯「台南節電王」，而且有高達15%的用戶用電量比去年還要少，全台六都評比只輸給桃園中壢市的20%。台電公布「全國縣市節電冠軍」以來永康已3度台南節電第一。

台電舉辦2021年節電啟動活動，公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，永康區再蟬聯台南節電王；台電台南區處處長今天代表台電頒獎，永康區長陳勝楠代表領獎。

陳勝楠表示，永康區公所積極拜訪鄰近工業區宣導汰換老舊設備、向里鄰家戶宣導居家節電。109年實際達成節電戶數達126554戶，總計節省電量1423萬8947度，節電獎勵金達1302萬1662元，獎勵金部分已回饋節電用戶，讓民眾努力節電為環保盡一份心力，也減少自己的荷包負擔。

永康區公所也配合經濟部節約能源政策，推行「村里節電大車拼」活動，透過各里辦公處由點到線再拓展至面，鼓吹市民選購節能一、二級電器降低能源消耗。並有節電志工宣傳強化居民節能節電意識，結合社區、企業、NGO團體積極舉辦節電措施宣導活動，讓節約能源政策深入鄰里，落實節能減碳政策。

陳勝楠說，因應居家防疫民眾於家中時間增加，簡單節電措施能放大節電效果，呼籲冷氣機盡量使用變頻空調並設定溫度於26到28度，定期清潔濾網並搭配風扇加強冷空氣循環；日常飲水以快煮壺代替電熱水壺，減少長時間耗電保溫。簡單的節電措施不但響應環保還能省下電費，一舉兩得。

台南永康推動節電有成，三連霸「台南節電王」。圖／永康區公所提供
台南永康推動節電有成，三連霸「台南節電王」。圖／永康區公所提供

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