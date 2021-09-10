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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

南市「登月」計畫試辦 17所偏鄉學校免費衛生棉

中央社 / 台南10日電

台南市長夫人劉育菁今天出席「登月計畫」記者會，藉由轉贈衛生棉給偏鄉學生，破除對月經禁忌，讓性別平權概念從校園扎根。這項計畫提供衛生棉給17間偏鄉學校692名女學生。

台南市政府長期關注偏鄉學生及女性權益，結合民間企業，率先全台發起「登月計畫」，今年9月至11月試辦，提供免費衛生棉給17間偏鄉學校共692名女學生。

劉育菁代表市長黃偉哲出席今天佳里區佳興國中記者會，她在致詞提到「登月計畫」緣起是由2名高二女學生的公民作業課發想而來，認為「月經貧窮」是現代台灣社會逐漸面對的問題，希望地方政府能推動解決的策略。劉育菁也藉今天機會鼓勵學子勇於發聲，不要小看自己的力量，共同解決社會問題。

台南市政府教育局副局長王崑源說，為落實CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）及響應聯合國永續發展目標，教育局長期推動校園性別平等教育及關懷偏鄉學子政策。

除了「登月計畫」選定偏鄉學校免費提供衛生棉外，一般學校的健康中心也有提供衛生棉，供學生遇緊急情況時免費索取。面對學生青春期身體變化，教育局也將相關議題納入課程及講座，提升學生性別平權意識，營造友善校園。

偏鄉學校

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