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颱風璨樹來襲 蘇貞昌赴雲林視察水利整備

中央社 / 雲林縣10日電

雲林縣有才寮排水在地滯洪池示範區去年完工，今年8月西南氣流來襲時發揮功用。颱風「璨樹」來襲，行政院長蘇貞昌今天到在地滯洪池現場了解工程進度，並檢視防颱準備。

蘇貞昌在經濟部長王美花、民進黨籍立委蘇治芬陪同下到有才寮排水在地滯洪池視察，並由水利署長賴建信做簡報。

蘇貞昌表示，水利署提出利用現有農地推動在地滯洪池新方法，讓農民平常時可以耕作，相關工程費用低，還有淹水補貼分期支付，創造多贏局面；當洪水來時，在地滯洪池可有效蓄水降低災害。

蘇貞昌要求水利署辦理有才寮大排防洪工程一次到位，經費新台幣8000萬元由中央全額補助，也請雲林縣政府、褒忠鄉公所配合相關工程及設施，並協助與附近居民溝通，達到快速改善淹水，不影響農民權益。

有才寮排水在地滯洪池總面積1150公頃，去年4月先施作2公頃示範區，去年7月完工，今年8月西南氣流來襲，發揮功用，附近居民相當有感；今年7月底展開面積600公頃的第一期工程，預估今年底完工。

賴建信指出，傳統滯洪池需要徵收農地、工程費用高、工期長，且經費需一次籌應財務負擔重，但在地滯洪池不徵收農地，維持農村風貌，農地仍可耕作，農民保有農保資格，且工程費用低及工期短等優勢，相對來講財務負擔輕。

中央氣象局今天清晨發布強烈颱風「璨樹」海上颱風警報，賴建信提到，雲林縣內20座滯洪池已放低水位，抽水機組運轉正常，274台移動式抽水機就位，水利人員也已完成待命。

滯洪池 農地 蘇貞昌

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