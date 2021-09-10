主「柚」平安義賣 天主教安道基金會募款照顧長輩

秋節將近，天主教嘉義教區安道基金會為籌募偏鄉大埔鄉聖若瑟自然生態循環範教育農場經費，以及大林鎮安納家園老人長照中心費用，發起主「柚」平安健康禮盒義賣，邀請社會各界吃健康柚關懷偏鄉長輩，獲得廣大迴響。

安道基金會為感謝購買禮盒的恩人們，上午在安納家園舉行隆重祝福儀式，嘉義教區秘書長趙永吉神父主持，趙永吉灑聖水、祈禱，祈求上主讓享用柚子恩人們，獲得身心靈平安，並祈求上主降福早日脫離新冠疫情，恢復正常生活。

每顆柚子都是農民細心呵護，無毒生產，由大埔關懷據點阿公阿嬤清消洗，挑果分類，安納家園長輩透過裝箱過程，訓練手部肌耐力；聖心教養院日托組心智障礙孩子協助宣傳單折頁，合作接力完成健康禮盒。

安道執行長吳敏華說，疫情影響捐款大不如前，基金會持續提供偏鄉服務弱勢貧困，為延緩大埔「千歲社區整體照顧服務中心」231名長輩老化，預計利用大埔教堂空地，籌建聖若瑟自然生態循環示範教育農場，農場完成後，經營交給長輩決定，傳承長輩智慧，翻轉長輩被照顧者角色。