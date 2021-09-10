賣場設防災專區 嘉縣長翁章梁示範防震避難
嘉義縣政府為提醒民眾921大地震防震災，每年9月推動「國家防災日」地震防災系列宣導，上午消防局在朴子市億客來生鮮超市，辦理防災用品專區宣導，縣長翁章梁、消防局長呂清海到賣場防災專區選購防災物品，呼籲大家學會面對颱風、地震，具備防災知識，準備防災物品。
億客來超市老闆陳柄宏說，他當義消，有機會配合消防局設置防災專區，這是好點子，讓民眾日常生活提高警覺，方便選購防災、避難用品。防災包必備物品有：手電筒、行動電源、哨子、口 (乾)糧、藥品、身分證件及保暖衣物等個人所需物品；如家中有幼兒，奶粉也要記得準備。
強颱燦樹進逼，翁章梁說，面臨地震、水災，不能缺乏防災意識，必須準備緊急避難包、固定家具、儲備3日食物及飲水等，才能在災害來臨減少傷害，因應災後生活所需。「具備防災意識，學會防災準備，是生在這塊土地台灣人必要知識！」翁章梁感謝商家配合設防災物資整備區，將防災用品放同一個地方，提早準備。
呂清海感謝億客來超市配合設防災專區，將各類防災物品規畫販售，讓民眾一次購好購足所需防災用品，期待未來有更多賣場商家加入。消防局說，嘉縣鄰近地質斷層，包括梅山斷層、九芎坑斷層、大尖山、觸口斷層及木屐寮斷層等活動斷層，地震頻繁，在過去災害紀錄，嘉縣曾在1905年發生梅山大地震，造成上千人傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言