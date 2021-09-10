快訊

幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

賣場設防災專區 嘉縣長翁章梁示範防震避難

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣消防局在朴子市億客來生鮮超市，辦理防災用品專區宣導，縣長翁章梁、消防局長呂清海到賣場宣導，在防災專區選購防災物品。圖／嘉縣府提供
嘉義縣消防局在朴子市億客來生鮮超市，辦理防災用品專區宣導，縣長翁章梁、消防局長呂清海到賣場宣導，在防災專區選購防災物品。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府為提醒民眾921大地震防震災，每年9月推動「國家防災日」地震防災系列宣導，上午消防局在朴子市億客來生鮮超市，辦理防災用品專區宣導，縣長翁章梁、消防局長呂清海到賣場防災專區選購防災物品，呼籲大家學會面對颱風、地震，具備防災知識，準備防災物品。

億客來超市老闆陳柄宏說，他當義消，有機會配合消防局設置防災專區，這是好點子，讓民眾日常生活提高警覺，方便選購防災、避難用品。防災包必備物品有：手電筒、行動電源、哨子、口 (乾)糧、藥品、身分證件及保暖衣物等個人所需物品；如家中有幼兒，奶粉也要記得準備。

強颱燦樹進逼，翁章梁說，面臨地震、水災，不能缺乏防災意識，必須準備緊急避難包、固定家具、儲備3日食物及飲水等，才能在災害來臨減少傷害，因應災後生活所需。「具備防災意識，學會防災準備，是生在這塊土地台灣人必要知識！」翁章梁感謝商家配合設防災物資整備區，將防災用品放同一個地方，提早準備。

呂清海感謝億客來超市配合設防災專區，將各類防災物品規畫販售，讓民眾一次購好購足所需防災用品，期待未來有更多賣場商家加入。消防局說，嘉縣鄰近地質斷層，包括梅山斷層、九芎坑斷層、大尖山、觸口斷層及木屐寮斷層等活動斷層，地震頻繁，在過去災害紀錄，嘉縣曾在1905年發生梅山大地震，造成上千人傷亡。

嘉義縣消防局在朴子市億客來生鮮超市，辦理防災用品專區宣導，縣長翁章梁、消防局長呂清海到賣場宣導，在防災專區選購防災物品。圖／嘉縣府提供
嘉義縣消防局在朴子市億客來生鮮超市，辦理防災用品專區宣導，縣長翁章梁、消防局長呂清海到賣場宣導，在防災專區選購防災物品。圖／嘉縣府提供
嘉義縣消防局在朴子市億客來生鮮超市，辦理防災用品專區宣導，縣長翁章梁（左）、消防局長呂清海（右）到賣場宣導示範防震避難。圖／嘉縣府提供
嘉義縣消防局在朴子市億客來生鮮超市，辦理防災用品專區宣導，縣長翁章梁（左）、消防局長呂清海（右）到賣場宣導示範防震避難。圖／嘉縣府提供
嘉義縣消防局在朴子市億客來生鮮超市，辦理防災用品專區宣導，縣長翁章梁、消防局長呂清海到賣場宣導，在防災專區選購防災物品。圖／嘉縣府提供
嘉義縣消防局在朴子市億客來生鮮超市，辦理防災用品專區宣導，縣長翁章梁、消防局長呂清海到賣場宣導，在防災專區選購防災物品。圖／嘉縣府提供

921大地震 翁章梁 保暖

延伸閱讀

逛故宮南院有吃能買 茶茶小王子開店+家樂福概念店

嘉義縣市合併掀話題 翁章梁：重新思考國土規劃

新竹拋縣市合併議題 翁章梁、蔡易餘反對嘉縣市合併

影／蘇貞昌看嘉義科園區土地 加碼送學校、海水淡化廠

相關新聞

王偉忠老家嘉市建國二村重畫通過 每坪標售價超過40萬

知名製作人王偉忠老家嘉義市建國二村，及復興新村市地重畫開發區約8.8公頃，上月20日經內政部審議通過，市地重劃計畫書修正...

影／台南發布防疫指引又喊卡 電子遊藝業中秋前上街頭

防疫期間，電子遊戲場業被迫停業4個多月，台南市400多家業者及員工坐吃山空，好不容易盼到台南市府經濟發展局上月27日公布...

因應強颱璨樹 台南抽水機砂包備妥嚴正以待

台南市府表示，根據中央氣象局氣象資料，強颱「璨樹」已在今天清晨5點30分發佈海上颱風警報，預估最快今天下午5點發佈陸上颱...

賣場設防災專區 嘉縣長翁章梁示範防震避難

嘉義縣政府為提醒民眾921大地震防震災，每年9月推動「國家防災日」地震防災系列宣導，上午消防局在朴子市億客來生鮮超市，辦...

湖光山色！台灣第一水庫虎頭埤舉辦短文小故事比賽

台南市觀旅局虎頭埤舉辦「2021振興虎埤˙溫馨短文小故事徵集比賽」，園區處處有許多各式各樣老故事，吊橋咖啡屋湖畔旁的夫妻...

嘉市65歲以上接種AZ第2劑 造冊後分3日港坪體育館施打

嘉義市政府今天宣布，7月2日(含)前在嘉義市施打AZ疫苗第1劑65歲以上長者，將統一造冊後本月25、26、27日3日在港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。