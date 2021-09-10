影／台南發布防疫指引又喊卡 電子遊藝業中秋前上街頭

防疫期間，電子遊戲場業被迫停業4個多月，台南市400多家業者及員工坐吃山空，好不容易盼到台南市府經濟發展局上月27日公布防疫指引，業者為了工作維持生計而切結，卻又因故停擺，「我要工作！」業者疾呼，我們不能坐以待斃，不是要做亂，而是逼的我們走頭無路，最後只能走向上街頭陳情抗議。台南電子遊戲業者預定下周申請，醞釀中秋節前夕走上街頭。

台南市電子遊戲場公會上月中旬傳出要上街頭陳抗，台南市府、議會獲訊後出面協調，期間歷經3、4次協商，經發局終於上月27日公布防疫指引，包括實聯制、人流／總量管制、飲食、清潔消毒、管理人員、裝設攝影監視設備等嚴格管理指施指引。且如被查獲違反該防疫措施，除處停業一周外，並移請衛生局依傳染病防治法裁處。

郭姓業者指出，台南市400多家業者為了工作，也幾乎都依規定申請復業及花錢增設防疫設備等，未料，迄今因故又卡關，且毫無下文。他說，不開放，也要給人服氣的理由。

幾經公文往返衛福部、經濟部等部會徵詢，互踢皮球，均未給具體答覆，甚至又扯出電子遊戲場早非經濟部列管八大行業，但六都又紛紛以自治條例，以特別條例列管。尤其，法務部提及電子遊藝場及網路咖啡館有消費者在場所內施用或持有毒品，顯示該場所近期發生施用或持有毒品的風險較高，有必要納入特定營業場所範圍。

郭姓業者憤憤不平說，不能一桿子打翻一條船，將電子遊藝場汙名化，把吸食毒品及鬧事與電子遊藝場扯在一塊。他表示，一家三口，每月基本開銷約4萬元，如今4個多月沒工作，台南400多家業者沒工作，計約4000多個員工家庭沒有收入，已有員工向銀行或私人信貸借款過活，這日子還能撐多久？