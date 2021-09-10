湖光山色！台灣第一水庫虎頭埤舉辦短文小故事比賽

台南市觀旅局虎頭埤舉辦「2021振興虎埤˙溫馨短文小故事徵集比賽」，園區處處有許多各式各樣老故事，吊橋咖啡屋湖畔旁的夫妻樹有著相傳已久的堅貞愛情故事，園區地標「虎月吊橋」就是見證無數愛情的新化情人橋，許多愛侶曾經在此譜出無數戀曲，園區也是許多家庭旅遊、學生團體活動的最佳去處，徵集的短文也希望產生共鳴迴響，重溫舊夢。即日起至11月15日止。

市府表示，前清新化秀才詩人王則修，在遊賞虎頭埤時所創立的八首七言絕句「虎埤八景」，各對應水庫內八個場域，舉辦徵短文比賽是希望民眾仿效王則修精神，運用動人的文字來感動心靈，也希望透過此活動讓台灣第一水庫的老故事、新鮮事等溫馨短文得以跟所有人分享。

觀旅局郭貞慧局長表示，這次徵文分為社會組及學生組，投稿內容和形式沒有限制，更鼓勵創意發想，徵文活動評選過程公平、公開、公正，就投文稿主題意識、創意與文章結構為評分依據給分，以擇選優秀作品，社會組、學生組第1名至第3名將各取一人，獎金社會組前3名1萬5千元、8000元、5000元，學生組前3名1萬元、5000元、3000元；也將擇優取佳作數名贈予獎金。

2021振興虎埤˙溫馨短文小故事徵集比賽，即日起至110年11月15日23點59分止（以郵戳寄送時間或電子檔傳送時間），參加對象：社會組（大學以上含在學大學生）、學生組（高中職以下在學學生），每人限投稿一件，以短文方式創作，文字限1500至3000字以內，依據虎頭埤風景區為背景故事描述，可將旅遊經驗、所見所感、情意抒發等如實記錄，也可配合實境加入想像虛撰情節自由創作，有提供老照片者為佳，作品可透過書寫或電腦繕打方式郵寄或傳送電子信箱。